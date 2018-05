El capital político de Sergio Fajardo en estas elecciones no es endosable

Gracias amigos petristas, gracias a ustedes la ultraderecha del país está celebrando un título que está virtual pero inevitablemente en sus manos.

Hoy me levanté con la misma tristeza de todos aquellos que creímos en la fuerza de la esperanza, en el valor de la educación y la lucha contra la corrupción. Creímos en un mejor país, una Colombia honesta con mandatarios de primera, intelectuales con la fuerza y valentía para cambiar en este país, sin caer en populismos.

Yo, personalmente, me di a la tarea de compartir entre amigos y familiares, de izquierda y derecha, las propuestas de Sergio Fajardo y hacerlos entender por qué era nuestra mejor opción. Estas ideas calaron en muchos de ellos y fue esta misma fuerza de la esperanza verde la que le valió a los 4.589.696 votos a Sergio Fajardo. Gente de todos los espectros políticos hizo un esfuerzo, cedió en su posición y le apostó a la fuerza de las ideas y no del miedo, pero lamentablemente esta concesión que hicieron por Fajardo no la harían por Petro; sencillamente es una idea muy arriesgada en la mente del colombiano promedio y la coyuntura que vive Venezuela es un fantasma que le impediría a la mayoría votar por un representante de la izquierda.

Ni Gustavo Petro ni Sergio Fajardo tienen la culpa de su derrota, de Fajardo en primera y la previsible de Petro en segunda, somos los electores que no pudimos unirnos en alrededor del único candidato con posibilidades reales de vencer al uribismo. Mucho menos tienen la culpa aquellos que férreamente están aferrados al uribismo y la ilusión de la seguridad democrática, finalmente es el miedo y la violencia los que sí han hecho mella en las masas a la hora de votar. Acaso, ¿qué esperaban quienes votaron por Gustavo Petro?, ¿ganar en primera vuelta?, ¿vencer el miedo a la izquierda de los colombianos en una segunda vuelta?

Las encuestas nos lo advirtieron muy acertadamente, únicamente Fajardo tenía la posibilidad de ganarle a Iván Duque en una segunda vuelta. Hoy mis amigos petristas amanecieron haciéndole guiños a los fajardistas, abogando por una unión que permita remontar el uribismo, lo cual, queridos amigos, no será posible.

El capital político de Sergio Fajardo en estas elecciones no es endosable a nadie, él no arriesgará su credibilidad y coherencia acercándose a ninguno de los candidatos que ha enfrentado y contra quienes, precisamente, era una fuerza diferente.

No hay que llorar sobre la leche derramada, nos queda de ganancia el saber que esta vez estuvimos más cerca, en cuatro años estaremos intentándolo de nuevo, tal vez no con Fajardo y seguramente contra el nuevo ungido del señor Uribe, pero ahí estaremos tratando de darle una nueva oportunidad a este país

