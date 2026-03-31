- El candidato que no parece uribista… pero lo es: la operación Oviedo

VIDEO. El tópico del Profe Nos están vendiendo una idea cuidadosamente diseñada: que en Colombia está naciendo una “nueva derecha”. Más moderna, más técnica, más cercana. Un rostro distinto que parece romper con el pasado y conectar con un electorado cansado de los mismos apellidos, los mismos discursos y las mismas formas. Y ese rostro tiene nombre propio: Juan Daniel Oviedo. Pero cuando uno rasga un poco la superficie, lo que aparece no es necesariamente lo nuevo… sino una versión mejor presentada de lo conocido.
Porque aquí la pregunta incómoda —la que no están haciendo— es otra: ¿estamos frente a la operación de reciclaje más sofisticada del uribismo, históricamente encarnado por Álvaro Uribe Vélez? Como advertía Erving Goffman, la vida pública es una puesta en escena donde no siempre se muestra lo que se es, sino lo que conviene parecer. Y en este caso, todo indica que no estamos viendo una transformación de fondo… sino un cambio de personaje.
Por eso en la medida de que tengamos una ciudadanía activa, consciente, crítica y responsable de su voto , lograremos avanzar en el propósito de hacer de Colombia una verdadera República Democrática
