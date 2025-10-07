El candidato presidencial liberal que los gaitanistas borraron del mapa

La socióloga Olga González presenta "El presidente que no fue", una investigación que rescata del olvido a Gabriel Turbay, figura clave del liberalismo colombiano

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos |

octubre 07, 2025

La historia, a menudo escrita por los vencedores, tiende a invisibilizar a quienes desafiaron el poder establecido o quedaron atrapados en sus fisuras. En el más reciente programa de Sapiens, iniciativa del Centro de Pensamiento Libre, la socióloga, profesora e historiadora Olga L. González presentó su libro El presidente que no fue: La historia silenciada de Gabriel Turbay Abunader (Universidad de los Ansdes, 2025).

Este trabajo, que combina una rigurosa investigación histórica con una narrativa envolvente, rescata del olvido la figura de Gabriel Turbay, un político liberal nacido, criado y educado en Bucaramanga, graduado como médico en la Universidad Nacional de Colombia. Su candidatura presidencial en 1946 marcó un punto de inflexión en la historia del país, pero su memoria fue sistemáticamente borrada por intereses políticos y campañas de desprestigio.

Olga L. González: la memoria como compromiso académico

Doctora en Sociología por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Olga L. González es profesora asociada de la Universidad de los Andes y una destacada investigadora en historia política y social de Colombia. Con publicaciones sobre movimientos sociales y dinámicas de poder, su trabajo se caracteriza por dar voz a los silenciados y cuestionar las narrativas oficiales.

En El presidente que no fue, combina su experiencia académica con un análisis meticuloso de fuentes inéditas, ofreciendo una mirada renovada sobre un episodio crucial del siglo XX colombiano.

Gabriel Turbay y el quiebre del liberalismo en 1946

El libro se centra en Gabriel Turbay, político liberal de ascendencia árabe que, en los años treinta y cuarenta, fue una figura tan prominente como Jorge Eliécer Gaitán, Alfonso López Pumarejo o Laureano Gómez.

Su candidatura presidencial en 1946, en competencia con Gaitán y frente al conservador Mariano Ospina Pérez, se vio opacada por una campaña sucia que marcó un precedente en la política colombiana.

Como se expuso en Sapiens, Turbay fue víctima de ataques racistas y antinmigrantes, orquestados no solo por el conservatismo, sino también por sectores del propio liberalismo gaitanista.

Estas estrategias, que explotaban su ascendencia sirio-libanesa, lo presentaban como un “extranjero” incapaz de representar los intereses nacionales. Según González, esto debilitó su candidatura y profundizó la división liberal, facilitando el triunfo de Ospina Pérez y el retorno del conservatismo al poder tras casi cuatro décadas.

Una campaña que marcó la historia

La autora sostiene que la campaña de 1946 fue más que una contienda electoral: fue un reflejo de las tensiones sociales y culturales de su tiempo.

González cita a Carlos Lleras Restrepo, quien afirmó:

“Si Colombia le hubiera entregado la Presidencia, otra muy distinta habría sido nuestra historia, comenzando porque la época de la violencia nos la habríamos ahorrado.” La derrota de Turbay, alimentada por rivalidades internas, abrió el camino a un periodo de violencia política que incluyó el Bogotazo de 1948, tras el asesinato de Gaitán.

Una investigación que dialoga con el presente

El presidente que no fue no solo recupera una historia olvidada, sino que conecta los hechos de 1946 con los dilemas políticos actuales.

González analiza cómo el racismo, la xenofobia y la desinformación usados contra Turbay tienen ecos en la política contemporánea, donde la manipulación narrativa y la polarización siguen vigentes. A través de fuentes inéditas —cartas, periódicos y testimonios de la época—, reconstruye el contexto político de los años treinta y cuarenta, las fracturas del liberalismo y el impacto de la derrota de Turbay en el posterior Frente Nacional.

La memoria como resistencia

En Sapiens, González subrayó que la invisibilización de Turbay no fue un accidente, sino un acto deliberado de borramiento político.

“Cuando sea tiempo, diré quiénes y cómo traicionaron a Turbay”, escribió Gaitán, frase que la autora retoma para revelar las intrigas y alianzas inesperadas —entre conservadores y gaitanistas— que sellaron su destino. El libro, que se lee como un thriller político, incluye anexos con documentos clave, como el mensaje de Turbay al liberalismo y reflexiones de figuras como Germán Arciniegas, que resaltan su legado democrático.

Un llamado a repensar la historia

La presentación de González en Sapiens no solo devolvió a Turbay a la memoria pública, sino que invitó a cuestionar cómo se construye la historia oficial y quiénes quedan fuera de ella.

Al rescatar su figura, la autora no solo reivindica a un hombre que pudo cambiar el rumbo del país, sino que abre una conversación sobre las dinámicas de poder que determinan qué historias sobreviven y cuáles se silencian.

Como concluyó en el programa, este libro es una herramienta para entender no solo el pasado, sino las raíces de los desafíos políticos y sociales que Colombia enfrenta hoy.

