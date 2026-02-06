Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Cara a cara con la salud. El 4 de febrero se celebró el día mundial contra el cáncer. Esta es una enfermedad que afecta profundamente a la población mundial. Tan solo en Colombia se estima que hay más de 650,000 personas que mantienen casos activos de cáncer. En este momento más de 100.000 personas son diagnosticadas cada año con cáncer y cerca de 34.000 mueren anualmente a causa de esta enfermedad.

El cáncer ha tenido un crecimiento absolutamente relevante en poblaciones jóvenes, particularmente aquellas que anteriormente se encontraban menos afectadas y que hoy registran casos importantes de cáncer de colon, de cáncer de estómago, de cáncer de pulmón y otro tipo de cáncer que han venido afectando a nuestra nuestra población joven. De manera que este no es solamente hoy un problema de población mayor. Desafortunadamente, más del 94 % de los casos de cáncer en Colombia son detectados en etapa tardía. Este es un problema que ha venido creciendo, así como ha venido creciendo los problemas de falta de acceso a los tratamientos, medicamentos y tecnologías que permiten una mayor sobrevida frente a una enfermedad tan severa.

El cáncer es una enfermedad que afecta no solamente a la persona, afecta también a toda la familia que sufre o que está padeciendo esta tremenda enfermedad. Por lo tanto, debe ser un propósito nacional avanzar en la atención y en la cobertura del cáncer y dada las situaciones tan severas que presenta nuestro sistema de salud en la actualidad. Quizá se ha transformado en un reto principalmente para los territorios, para los departamentos y grandes ciudades de Colombia, donde los gobernantes tendrán que afrontar en inmediato futuro políticas y programas específicos para detección temprana, para prevención y para manejo del cáncer.

Pero indudablemente queda además un factor de tremenda iniquidad que es la presencia, el tratamiento y el manejo del cáncer en regiones más apartadas de nuestro país. Desafortunadamente, la tecnología, la alta tecnología para la atención del cáncer se encuentra concentrada prácticamente en las cinco o seis ciudades más grandes del país, pero hoy en día existen posibilidades, mecanismos y tecnologías para poder extender el manejo del cáncer y descentralizarlo a regiones que anteriormente no tenían acceso ni a especialistas ni a tratamiento, la atención y prestación de servicios de quimioterapia en entornos más adecuados y más cercanos a la población está hoy disponible. De manera que este es un reto de futuro para nuestro país, como lo es la atención y la cobertura de nuestra población contra el cáncer.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.