¿El canal Caracol le pone zancadilla al general Pinto para la Aerocivil?

Un contrato por la vigilancia de los aeropuertos de más de 300.000 millones, un pasado de lucha contra la corrupción y la presión de los lobistas de los contratistas españoles de OHL han frenado el nombramiento de un general petrista en la Aeronaútica Civil.

El periodista Ricardo Calderón de Noticias Caracol decidió poner sombras sobre el nombramiento del más opcionado de la terna como director de la Aeronaútica Civil. Basado en insinuaciones silogísticas, premisas amañadas y frases sinuosoas, optó por dejar sembradas las dudas en torno a la trayectoria de un general de la Fuerza Aérea, José Henry Pinto, cuyo único “pecado” conocido es haber osado manifestar públicamente su apoyo, en plena campaña presidencial, al candidato de la izquierda Gustavo Petro.

Un hecho que resulta insólito en el seno de las Fuerzas Armadas y en la mayoría de sus retirados, dada su formación en la filosofía de la vieja escuela de Las Américas, en la que exguerrillero es sinónimo de enemigo de la seguridad nacional. El periodista maneja, sin ocultar su propósito, un lenguaje sugestivo con el que pretende echar a andar la especie de que todo lo relacionado con el general Pinto está plagado de nubarrones con los que sugiere que no merece llegar a la Aeronáutica, sin soporte probatorio alguno y apoyado en deducciones simplistas.

La propia inclusión del nombre de Pinto en la terna anunciada por el presidente Petro fue calificada por Caracol como “recompensa”, para darle connotaciones de escogencia turbia o de pago de prevenda politiquera.

Aunque reconoce en su informe que el general Pinto no está involucrado en el proceso por narcotráfico que trae a colación, sí habla de Luis Fernando Heredia, como “su mano derecha”, con para generar supuestos nexos entre el general y el sindicado, sin comprobar o demostrar que el acusado de tráfico de drogas haya sido su subalterno o que en algún momento fuera su hombre de confianza, como sugiere esa expresión en la nota periodística.

El reportero muestra un video en el que aparece el general Pinto en un evento de inauguración de una ruta de aviación para dejarlo como el hombre detrás del gerente de la agencia de viajes Aerocolombia, personaje que terminó en un entramado de trafico ilegal de drogas, para luego concluir que esos son los “antecedentes a cuestas” del general Pinto.

El reportero de Caracol le suma a su nota dos episodios más con los que intenta agrandar las suspicacias sobre el general, quien por ser el más opcionado director de Aerocivil ha despertado toda clase de resquemores tanto en la izquierda como en la derecha. Cita un caso en el que Danilo Chávez, uno de sus socios en la empresa de aerotaxis, Transpacífico, fue encontrado infractor por haber hecho transferencias económicas sin licencia en Estados Unidos y Panamá. Delito federal que fue aceptado por el acusado y por el que pagó una multa y como colombiano residente en Estados Unidos goza hoy de plena libertad.

El otro episodio se remonta a que un antiguo piloto de la empresa en la que el general Pinto fue socio minoritario, terminó capturado en un caso de narcotráfico en Costa Rica, con una avioneta estrellada, en la que aparentemente “existían rastros de cocaína” y su dueño fue posteriormente asesinado en el Valle del cauca. Pero el único nexo que muestra es que fue piloto de su empresa. Conclusión silogisitica. Si A es amigo de B y B amigo de C, entonces A es amigo de C.

En Ningún caso las autoridades norteamericanas o colombianas han relacionado el nombre del general Henry Pinto con estas personas o con estos hechos, pero el informe de Ricardo Calderón logró detener su nombramiento y puso al gobierno de Petro a averiguar sobre su vida, obra y milagros.

Como todo indica que es el escogido por el presidente, no se entienden bien las intenciones de sembrar dudas sobre Pinto, ni el origen de la desinformación a Caracol, o quién está interesado en que no nombren a este general “petrista”. No se sabe si sus enemigos vienen de retaliaciones por haber sido uno de los militares que ha denunciado la corrupción en el Ejército y quien se le ha atravesado a importantes protagonistas de casos de malos manejos en los que ha estado involucrado uno que otro peso pesado en el interior de las fuerzas militares.

El Cristo se le puso de espaldas a Pinto cuando se desempeñaba como segundo comandante del CCOES, Comando Conjunto de Operaciones Especiales, fuerza militar operativa que se encarga de acciones como las que dieron de baja a Raul Reyes, el Mono Jojoy o el Negro Acacio.

Sus cuestionamientos sobre Diana Carolina Rocha Díaz, una particular contratista con obras civiles de más de 70.000 millones, sus dos compañías con papá, hermano y esposo en ellas, encargada de la construcción de la primera etapa del cuartel general CCOES, coincidían con las denuncias que hizo la periodista Salud Hernández de corrupción en el Ejértito, por lo que para algunos este general incómodo fue la garganta profunda de la columnista de Semana. La periodista denunciaba al general Alberto Mejía, de quien se dice que sacó del juego a Oscar Iván Botero Flores, jefe de contrainteligencia del Ejército, cuando investigaba la corrupción interna. Fue amablemente retirado por el general Mejía Ferrero por no hacer las “carpetas rosadas” que le ordenaba y por no cumplir sus órdenes.

Pinto y Botero corrieron la misma suerte del mayor Efrén Duque Londoño, Juez 123 de Instrucción Penal Militar, con más de 28 años de servicio y había sido Suboficial Técnico de Aviación, que asumió procesos como el de la compra de trenes de aterrizaje de segunda en la FAC, pasados como nuevos y el de las pensiones fraudulentas, en concierto para delinquir, por otorgar tiempos de servicios falsos en la institución, además de otras irregularidades en la contratación de la Aviación.

No se puede descartar tampoco que la guerra sucia venga del fuego amigo como el que ha impedido desde el propio Pacto Histórico el nombramiento del exdirigente del magisterio y exsenador Jaime Dussan en Colpensiones, o el de las feministas del Polo que se encargaron de que no se nombrara ministra de comunicaciones a Mery Janeth Gutiérrez por ser la novia de Holman Morris, quien para ellas es un maltratador de mujeres. O si los ataques provienen los mismos con las mismas que ven amenazados su negocios en Aerocivil con la llegada de Pinto.

En todo caso el laberinto del general Pinto no es extraño si se tiene en cuenta que la Aeronáutica es una de las perlas para contratistas que pueden ver truncadas sus operaciones. Ya en los mentideros del aeropuerto se habla de fuerzas oscuras que le juegan a que lo mejor sería tumbar la terna para poder incluir a Francisco Ospina, el actual director encargado, que por obra de birlibirloque ya ha sido dos veces renovada su temporalidad y la apuesta de un poderoso sector de la aviación es que sea el nombrado para que las cosas sigan como siempre han sido.

Aquí es donde aparecen los rifirafes, Ospina es un hombre clave de la anterior administración y se rumora que sería la salvación para los españoles de OHL, ya que podría ser una garantía para que las sanciones impuestas no queden en firme como lo quería la entonces ministra del gobierno pasado, Ángela María Orozco. El grupo de medios español Prisa tiene simpatías con OHL y para algunos eso explica que Caracol haya metido basa en el asunto. Y es que en la Aeronáutica hay toda clase de intereses y no precisamente para garantizar el buen funcionamiento de la aviación o preocupados por la seguridad aérea.

Allí se mencionan algunas personas como Adriana María Gómez y José David Gómez, interesadas en que no se nombre al general Henry Pinto porque no lo consideran leal al que hasta hoy mantiene el control total de la entidad, el expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, a quien el expresidente Iván Duque le entregó la Aeronaútica. El temor a Pinto radica en que con su llegada se pierde la arquitectura montada por el exsenador Gómez y el control de los puestos claves de la entidad. Incluso se habla de que bajo sus instrucciones aún se siguen posesionando personas afines a su cuerda política.

Por otro lado, existen diferentes contratos que algunos quieren prorrogar como el de Aerocafé, al que se le asignaron recursos importantes mientras se suspendían inversiones claves para la infraestructura de la Aeronáutica. Este grupo político pretende mantener las empresas que más recursos demandan cómo la sancionada OHL Aerocafé, que generó la insólita reacción del presidente Duque y de la ministra Orozco que le costó la cabeza al anterior director, Jair Fajardo, también de Gómez y que se atravesó con millonarias multas a la firma española, las cuales pueden hacer que OHL no vuelva a licitar en Colombia.

Otro contrato que aparentemente tiembla es el de SACYR, empresa que realiza la obra del Canal del Dique. Las intenciones de este sector que controla la Aerocivil son incluir en la terna no solo a Ospina sino a Sergio Rámirez y a Andrés Forero Linares, quienes son de plena confianza del expresidente del senado que se la juega porque Petro le deje la entidad a su grupo por haber sido de los conservadores que se comprometieron con este gobierno.

El presidente Gustavo Petro tendrá que nombrar rápidamente al director porque mientras más demore allí le hacen fiestas. Una compra de equipos microondas por valor de 3.500 millones, que no se requieren porque son obsoletos y terminarán almacenados para no poner en riesgo seguridad de las operaciones aeroportuarias, ya fue adjudicado directamente y sin proceso de licitación a Aviat Networs.

La revista Cambio dice, por otro lado, que la disputa por el mayor ‘bocato’ de la entidad es por el contrato matriz de seguridad firmado en diciembre de 2019 para “contratar la prestación de los servicios de seguridad destinados a la operación de seguridad aeroportuaria en 127 aeropuertos y estaciones (vigencias futuras)”. Una jugosa contratación que bordea los 300.000 millones y que ya ha sido renovada porque no se ha abierto aún esta licitación.