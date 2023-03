Claudia Arango: la líder campesina que ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato

Por: Luis Alberto Henao Gallardo |

marzo 21, 2023

1. Claudia usted dice que ve el campo con compasión y dentro de ese amor que le ha puesto al campo ha tenido que enfrentar situaciones muy adversas a su vida diaria, que es una mujer que ha sido luchadora por los campesinos, ha ido al último rincón de cada uno de los municipios del departamento del valle del cauca y a otros departamentos del país y que ha tenido que enfrentar situaciones difíciles. ¿que la motiva a seguir enfrentando todo eso y a seguir trabajando?

El poder llegar hasta las partes más dispersas y el poder llegar a tener una conversación con los campesinos de esas áreas que son tan olvidadas para el gobierno nacional y poder nosotros llegar a ser un trabajo libre y ver la cara de estas personas de estos campesinos rurales que lo ven a uno con una esperanza y están buscando ser escuchado que es lo más importante no es sólo un proyecto sino más bien escucharlos, prestarles atención, claramente a todas las necesidades que ellos tienen y para ellos es importante y valioso saber que uno llega hasta estos territorios pero también llega uno a enseñarles sus obligaciones, los derechos frente al estado pero muchas veces los grupos al margen de la ley no les gusta eso, no les gusta que les pueda llevar alternativa al sector rural más disperso y eso ha creado obviamente de la seguridad un complejo para mí.

2. Usted como líder social doctora que ha peleado por la tierra, los cuales son por los campesinos; ¿Qué es lo que ha peleado para que ellos tengan lo que corresponda? ha tenido varias amenazas de muerte y también atentados contra su vida por defender la tierra y los campesinos, siguen esa insistencia para contribuir al bienestar de ellos qué mensaje deja usted frente a ese tema?

Mucha gente me ha dicho que dejé todo y me vaya, porque es primero la vida y que es una lucha sin sentido frente a los grupos armados y decirme la gente usted va a dejar a sus hijos solos porque no está pensando en sus hijos y que realmente llegué a pensar que voy a dejar todo a un lado y no voy a seguir adelante pero fueron precisamente mis hijos los que me dieron ese ánimo para seguir adelante de decirme mamá es que usted está luchando por una causa de ver a nosotros los campesinos como la ven a ustedes y en todas las necesidades que ellos tienen día tras día siguen luchando y ellos me dieron ese apoyo para seguir luchando y fueron ese motor mío y lo siguen siendo ellos no me dijeron nunca dejen las cosas tiradas porque los sueños hay que hacerlo realidad y hay que luchar por los que no quieren y para mí siempre he dicho que la mejor forma de trabajar es en trabajar en lo que uno quiere y yo veo este trabajo de liderazgo del sector agropecuario y mis campesinos un trabajo hermoso, porque estoy trabajando en lo que me gusta y eso es lo que yo les enseño a mis hijos que buscan los medios que trabajen por lo que en realidad quieren y por sus causas y ellos pues me dieron ese apoyo y me dijeron que fuera con cuidado y pues en ese momento yo tengo esquema de seguridad, ha fallado en ocasiones tenemos un estado que no garantiza mucho nuestra seguridad pero poder seguir adelante y mucha gente me dice cuando llegó las partes más dispersas me dicen gracias por venir.

3. Yo tuve la oportunidad doctora Claudia de acompañarla en medio de la pandemia a diferentes sectores alejados del Valle del Cauca, la vi a usted cuando estaba esta crisis tan verraca llevándole a los campesinos remesas llevándoles productos para que ellos pudieran subsistir en medio de esas adversidades y veía ese amor que le tiene a este trabajo y el esfuerzo que usted hace por ellos y a partir de allí ve uno que la lucha debe de ser constante frente a esos propósitos.

Claro es que eso es un tema de nunca acabar y las problemáticas siempre están allí y más cuando los campesinos sufren un tema muy complejo que es el clima el precio alza de los consumos entonces es un constante problema a diario ellos tienen que vivir día tras día lo que tratamos de hacer o lo que trato de hacer con mi trabajo es llegar y poderle brindar y ser ese puente entre el estado y ellos para ser escuchados y poder llegar y decirle nosotros como líderes positivos y llegar al estado para ser parte de esas políticas públicas que contemplen beneficios para ellos y es por esto que hoy por hoy yo me siento muy orgullosa de hacer de hecho parte de una política pública que es el mejoramiento de las vías terciarias del sector y que ellos puedan sacar adelante sus productos esa es una de las tantas políticas públicas que hemos logrado en el valle del cauca y poder decir llegar al territorio gracias tenemos nuestra vías.

4. Claudia en estos momentos cuántos campesinos se benefician de cada uno de los proyectos que usted trae a la zona rural.

Otros tenemos ahora la red del Nova somos 22 organizaciones de 22 municipios del valle del cauca con una base social de 1.364 productores obviamente estos se traduce productores y familias campesinas porque también vinculan a su familia en muchos aspectos se pueden fortalecer de una mejor educación conectividad entonces es un tema integral que beneficia a los productores y a sus familias.

5. Pero además de usted llevarle a través de la asociación insumos, capacitaciones y formación que otras herramientas le permiten fortalecer sus cultivos.

Yo pienso que el valle del cauca a comparación de otros departamentos de Colombia ha avanzado mucho en esos seis años en los temas del sector agropecuario en sus proyectos y ha sido de verdad proyectos que han contemplado muchos aspectos el tema de la empresalización del campo y convertir a esos campesinos en verdaderos empresarios del campo y pues ellos tienen que tener una serie de componentes y eslabones que haya un mayor acceso a las nuevas tecnologías que hayan capacitación que tengan por ejemplo el tema de su facturación electrónica para todos ellos me pareció muy lindo porque es un proyecto que articulan y dentro de esos proyectos todos son para el sector agropecuario que solo van a beneficiar los productores en temas técnicos y jurídicos.

6. No solo en el valle del cauca usted se ha movido también otras partes de las regiones donde ha impactado positivamente.

Pues obviamente yo soy del Quindío pero nadie es profeta en su tierra y llevo 15 años en el Valle de Cauca de los 15 años 12 con la asociación hace siete llevo con la red creada y en el Quindío hemos podido hacer algunos ejercicios con los campesinos hemos podido hablar no hemos llegado a concretar algún proyecto como tal pero estamos en la construcción de poderle aportar con estos proyectos que han sido chistosos a nivel nacional valle del cauca y podemos replicarlo no solo en el Quindío y Risaralda, también tenemos una visita pendiente a Leticia donde hay un grupo indígena que me está haciendo la invitación y estoy organizando agenda para poder es llegar donde ellos.

7. Claudia Patricia Arango tiene una agenda desde las 5 de la mañana hasta casi diez once de la noche volteando en todos esos municipios y es diario, fines de semana festivos hasta en diciembre no paras, te vi un 31 de diciembre llevándole apoyo a los diferentes campesinos de veredas esa es la pasión que tiene usted por trabajar día a día con las comunidades campesinas.

Sí sí me da risa porque ya la gente me empieza a llamar desde las 5 de la mañana porque sabe que yo madrugo mucho y saben que a las 5 de la mañana ya tengo tres tintos entonces ya a esa hora estoy funcionando preparándome para ir al campo, y si esa es mi pasión realmente yo poder llegar y desplazarme hasta allá y muchas veces llegar y ver las caras de los campesinos en su labor con ese amor yo realmente les admiro lo respeto los amo los quiero y si ellos son mi amor porque uno ya los empieza a ver como unas personas que no solo hacen parte de una sociedad sino que hacen parte de mi familia y es lo que les llamó la gran familia y son parte de mi familia.

8. También la hemos visto doctora a usted con botas con sombrero pero siempre manejando ese esa buena presentación que hasta le llegamos nombrar la dama de la agricultura por tener esa pujanza y demostrar con esa forma usted de llegar a invertir su tiempo su dedicación con los campesinos y verla cuando llega con machete, botas, con camisa, gorra y con sombrero como mujer campesina y la hemos podido denominar la dama de la agricultura por todo eso que usted representado no solo en el valle del cauca sino a nivel nacional.

Yo siempre he pensado que uno no puede vender un sector y venderlo como un sector empobrecido si es un sector que tiene muchas problemáticas pero nunca he querido que lo vean con pesar a este sector, si es un sector que ha vivido muchas cosas pero no quiero que las personas lo vean como un sector empobrecida estamos dignificando la labor de nuestros campesinos enfocándolos de que sean empresarios y obviamente esto hace parte de todo este propósito que tengo a nivel personal y a nivel colectivo también en que las personas vean el campo como es el nuestro, los productores ya saben cómo sacan un producto para vender una exposición, ellos se van súper bien arreglados ellos venden ese tema como nosotros estamos vendiendo, eso es lo que queremos proyectar qué es un campo pujante con necesidades y todo pero que es un campo que lo vean las personas con otra visión.

9. Claudia ya para terminar este espacio que usted nos ha brindado un mensaje a todas las comunidades campesinas de Colombia

Que no paren que son pujantes decirles de todo corazón que Claudia Patricia está hoy y más fuerte que nunca para ellos para seguir su lucha con mucho amor con mucho respeto hacia ellos y buscando siempre mejorar su calidad que a pesar de todos los atentados contra mi vida seguimos adelante.