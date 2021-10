El cambio de Facebook que preocupa a los defensores de derechos digitales

La popular red social seguirá llamándose Facebook. Será la empresa que cambie de nombre para convertirse en “Meta”, en referencia al “metauniverso”, mejor conocido como “metaverso”. Una tecnología aún inexistente basada en el uso de la realidad virtual para proveer una plataforma totalmente inmersiva, a la cual se accederá a través de un avatar.

Con este doble de ti mismo, podrás probarte virtualmente unos pantalones en una tienda, asistir a un concierto, a una noche de cine con amigos, a una reunión de negocios o incluso visitar la antigua Roma. Todo ello mientras te sientas en casa con lentes de realidad virtual.

"Nuestra misión sigue siendo la misma. Seguimos intentando unir a la gente. Este es nuestro nuevo capítulo", dijo este jueves 28 de octubre Mark Zuckerberg en un video digitalizado. Este Facebook del futuro la prensa estadounidense ya lo compara con una pesadilla distópica como en la película Matrix. Este "metaverso" será algo habitual dentro de 10 años, explica Zuckerberg y promete que se respetará la privacidad de sus usuarios.

Amenaza para la democracia

Alexandria Ocasio-Cortez, miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ironizó el nuevo nombre de Facebook. "Meta como en 'cáncer que hace metástasis en nuestra democracia convirtiéndose en una máquina de vigilancia y propaganda'", tuiteó la diputada demócrata.

Meta as in “we are a cancer to democracy metastasizing into a global surveillance and propaganda machine for boosting authoritarian regimes and destroying civil society… for profit!” https://t.co/jzOcCFaWkJ

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2021