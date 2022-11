.Publicidad.

La actriz Carla Giraldo, se volvió famosa, a sus muy tempranos 13 años, después de protagonizar una novela con Marcelo Cezán. Desde ese momento en 1999, la paisa se fue abriendo camino en la farándula colombiana. Sin embargo, con el pasó de los años, protagonizó más escándalos que novelas.

Desde 2021, una vez más estuvo rodeada de comentarios negativos debido a su participación en el concurso culinario MasterChef del que fue la ganadora. Muchos de los seguidores del programa señalaron que Giraldo tenía una mala actitud durante el concurso, y que por esa razón no la querían.

Pero estos comentarios comenzaron a escalar de nivel y ya no sólo criticaban su actitud en el programa, sino también la forma en que lucía.

En una entrevista, Carla Giraldo, confesó que el mayor bullying del que era víctima se dio a través de redes sociales y que por eso durante mucho tiempo en el que estuvo “subida de peso” no publicó fotos.

“Sufro de bullying en las redes, todos sufrimos de todo. Entonces si subo una foto o les parece que tienes un poco de celulitis, estrías o algo lo primero que hacen es atacarte y no ver la belleza de lo que quieres mostrar (...) yo subida de peso no subí ninguna foto, porque justamente no es lo que quería mostrar en redes, esa Carla Giraldo de la redes todavía no podía salir así, entonces todo era mi rostro”, indicó Carla.

La actriz pasó de casi 80 kilos a 57, dijo que el amor propio fue lo que la ayudó a bajar de peso y desde que ganó el concurso hasta el día de hoy es mucho más activa en Instagram, demostrando el evidente cambio físico que ha tenido.

