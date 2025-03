El calvario de Elisa y los millones de pacientes que no les dan los medicamentos

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO. Cara a acara con la salud. Elisa es una persona de 59 años cuyo trabajo es cuidar a una persona mayor, trabajo que ha desarrollado durante los pasados 30 años. Elisa está afiliada al régimen contributivo, contribuye todos los meses con su sueldo para pagar una parte de su seguridad social en salud y desde hace más o menos 25 años le fue diagnosticada una diabetes. Elisa durante todo ese periodo prácticamente ha estado afiliada a la Nueva EPS. Durante los pasados años vino recibiendo medicamentos orales para la diabetes, luego tuvo que recibir insulina. Se aplica insulina todos los días y ha tenido una diabetes bastante difícil de manejar, pero que en general había sido bien manejada.

Desde hace prácticamente 2 años empieza el calvario de Elisa. La Nueva EPS deja de entregarle medicamentos. deja de hacerlo de manera reiterada, se viene agravando esto en el último año. Hace 6 meses eh tuvo por primera vez en más de 20 años un episodio de un coma diabético, tuvo que ser llevada de urgencias y los médicos que la atendieran llegaron a la conclusión de que el problema había sido por falla en la administración de insulina ocasionada por la no entrega del medicamento por parte de Nueva EPS. Esta situación la pone inmediatamente en alerta, tiene que seguir obviamente recibiendo el medicamento y no ha logrado que durante todos estos últimos meses lo haya recibido de manera completa.

Ve y le entregan una parte, otras veces la hacen ir nuevamente, tiene que hacer unas colas que no debería haber hecho antes y que para una persona de su condición son completamente inadecuadas, y hoy en día entre los amigos de Elisa están teniendo que pagar y parte de la familia por la atención y por los medicamentos, y la insulina que ella no recibe de Nueva EPS.

Es solo un caso de millones que se están dando por todo el país, en los cuales los pacientes de Colombia están sintiendo y están recibiendo un trato absolutamente Injusto, Y están viendo completamente afectado su derecho a la salud. Las EPS que mayor dificultad tienem son aquellas que son intervenidas por parte del gobierno y especialmente Nueva EPS.

Esa una situación realmente intolerable para una sociedad. No es posible que Colombia que tiene más de 8 millones de pacientes crónicos estén siendo sometidos a este tipo de situación, pero lo más grave es que aquí nadie responde, nadie quiere dar la cara.

Yo invito al nuevo presidente de Nueva EPS, al doctor Bernardo Camacho que es una persona que conozco de vieja data a que le diga al país qué es lo que está pasando, que le cuente a los pacientes de Colombia cuál es la situación. Por qué hay ese nivel de falta de atención y la problemática tan crítica que hace que los pacientes no tengan acceso a los medicamentos. No tiene sentido que por un lado el gobierno está empujando a la brava una la reforma a la salud. y por otro lado no haya absolutamente ninguna respuesta para los pacientes de Colombia.

