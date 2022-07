El café caucano llega a Hollywood

Juan Manuel Certain quiso conocer las distintas variedades de café que existen en la región del norte del Cauca con el nuevo proyecto sobre café especial

Por: Proclama Cauca y Valle |

julio 21, 2022

Juan Manuel Certain, empresario y barista personal de varias estrellas de Hollywood, visitó desde Albuquerque Nuevo México, la ciudad de los Samanes, para conocer las distintas variedades de café que existen en la región del norte del Cauca junto al nuevo proyecto sobre café especial organizado por la administración municipal y los caficultores.

“El café es uno de nuestros renglones prioritarios productivos aquí en Santander de Quilichao, casi 4.000 familias dependen de este sustento, hoy tenemos unas organizaciones que han trabajado todos los componentes de la cadena productiva hasta llegar a ofrecer a la comunidad su café” afirmó la secretaria de fomento económico y agroambiental-Virginia Lorena Gómez Hurtado, a modo de recorrido en distintas tiendas de café como Tabi, Bendita Esperanza y Café Florencia.

Juan Manuel conoció la especial diversidad que ofrecen los cafeteros del norte del Cauca y la manera de trabajar estos espacios de agricultura en el territorio con el ánimo de mejorar la productividad para seguir exportando a distintos lugares del mundo estas variedades de café, “Yo me la paso viajando con Tom Cruise, soy el barista personal de él, le preparó café a él y a todos los directores, he visitado más de 40 países, preparando este café en la industria, así que la gente más importante del mundo, ha probado nuestro café” contó Juan Manuel Certain, Una visita que abrirá grandes puertas a la productividad cafetera del país.

