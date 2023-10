El Brigadier General que se encargó de la operación aérea para traer a los colombianos varados en Israel

.Publicidad.

En las últimas horas salieron de la base de CATAM los dos aviones de la Fuerza Aérea que mandó el gobierno del presidente Gustavo Petro, para rescatar a los colombianos en Israel que quedaron varados a raíz del incremento de las tenciones en el conflicto entre Israel y Palestina.

Estos aviones, el 1219 y 1222 de la Fuerza Aeroespacial colombiana, están coordinados por el Brigadier General Juan Francisco Santiago Manuel Mosquera Dueñas. Un comandante bogotano con más de 30 años de carrera y más de 5.000 horas de vuelo realizadas.

Ahora hacen escala en Lisboa los 110 colombianos provenientes de Israel en el vuelo humanitario de la @FuerzaAereaCol.



El equipo de nuestra embajada en Portugal los recibió con suministros y atendió sus peticiones. pic.twitter.com/vfu9e5Wxuu — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 12, 2023

También ha estado encargado de transportar tropas para misiones de importancia, siempre manteniendo los estándares de honor e integridad. Entre estas operaciones se destaca la que permitió dar captura al guerrillero conocido como Otoniel.

Antes de ser designado en el puesto había sido Comandante del Grupo de Combate No. 51 en Rionegro, Comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3 en Barranquilla, Agregado Aéreo de Colombia en los Estados Unidos de América y Oficial Alumno del Curso de Altos Estudios Militares-CAEM.

De joven quiso dedicarse a la medicina, pero aunque pasó los exámenes de admisión, no tenía recursos para costear la carrera. Al no poder estudiar y tener la necesidad de hacer el servicio militar obligatorio, por recomendación de su hermano Benjamín Mosquera (Q.E.P.D.), quién había querido entrar a la Fuerza Aérea pero no había podido, se incorporó como oficial en esta institución.

Así son las tripulaciones que el Brigadier Mosquera tiene a su cargo

Para esta misión tiene que coordinar dos tripulaciones, de nueve personas cada una. El gobierno colombiano espera que se puedan hacer varios viajes, lo que dependerá de cómo vaya desarrollándose el conflicto armado en la ciudad de Tel Aviv.

“La tripulación es experimentada, tienen altos estándares y alta experiencia en este tipo de vuelos internacionales, transoceánicos. Son dos tripulaciones en un solo avión y también van maestros de carga, tripulantes de vuelo, va un médico, un enfermero”, explicó el Brigadier Mosquera, en entrevista con Caracol Radio.

El primero salió hace algunas horas y trae 110 ciudadanos colombianos, se espera que el segundo pueda salir mañana viernes. Desde la Cancillería se remarcó que el gobierno ha estado en constante comunicación con la comunidad de colombianos que podría regresar en este próximo vuelo.

