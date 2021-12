El boicot del alcalde de Cali a J Balvin

.Publicidad.

Antes todo indicaba que, sobre el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recaía la responsabilidad esta decisión que afectaría gravemente la industria de conciertos, la misma Feria e incluso a muchos seguidores del cantante paisa. La Feria y Alcaldía de Cali recibieron un gran golpe al conocerse sobre el derecho de petición que radicaron más de 10 colectivos, redes y organizaciones de mujeres feministas para que no se realice el concierto de J Balvin el próximo 27 de diciembre.

La presencia del paisa marcaría una visita importante para la ciudad y la Feria en general durante el concierto más esperado de todos. Por “hechos de violencia simbólica y actos machistas o racistas” es que muchas se oponen al cantante y se quejaron frente a la Alcaldía de la ciudad, Corfecali y la empresa organizadora del concierto Araujo Moncada Eventos.

La polémica se genera justo después del reciente escándalo del paisa con su canción Perra, que fue fuertemente criticada y hasta generó el retiro del videoclip en YouTube. Hasta el momento, ni J Balvin ni los organizadores se han pronunciado al respecto; sin embargo, el mismo alcalde sí y hasta aconsejó no asistir al evento. "Estaría de acuerdo con que nadie les compré una boleta y no se traslade la responsabilidad a la Alcaldía, la responsabilidad la debe tener el público que conociendo el sexismo que existe en ese relato, no participe de un evento de esta característica. Hay una letra inapropiada y veo muchas boletas vendidas a mujeres y me parece que hay mucho proceso pedagógico que desarrollar, porque la mejor manera de castigar al cantante es no ir a verlo", afirmó Ospina.

