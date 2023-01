El Bagre en el Festival de Festivales 2023

Por: Carmelo Antonio Rodríguez Payares |

enero 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Con el partido programado el sábado 7 de enero entre los oncenos femeninos del corregimiento de Puerto López de El Bagre y el Inder Planeta Rica se abrió de manera formal el calendario del Babyfútbol Colanta 2023 en el Festival de Festivales, organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas.

Ambos oncenos, que hacen parte del Grupo AF (en el cual están los equipos Nueva Dely, actual campeón, y La Alborada Villavicencio), se vieron las caras el mismo sábado a las 10:45 a.m. en la cancha Marte 1. Ambos encuentros fueron televisados a través del canal local Telemedellín.

-Publicidad.-

Los próximos encuentros de las cuatro delegaciones, en procura de lograr un cupo a la siguiente ronda, fueron organizados para el lunes festivo 9 de enero, cuya fecha la abrirán Nueva Deli vs Inder Planeta Rica a las 8:00 a.m., mientras que a las 10:30 a.m. jugarán La Alborada de Villavicencio y el corregimiento de Puerto López de El Bagre, cuyo escenario será esta vez la cancha de la Marte 2.

El tercer partido de la fase de grupos fue confirmado para el jueves 12 cuando los equipos La Alborada de Villavicencio y el Inder Planeta Rica se enfrentarán a partir de las 11:45 a.m., en tanto que las del corregimiento de Puerto López de El Bagre jugarán a las 12 y 5 del mediodía con el actual campeón del Festival de Festivales 2022, Nueva Dely, en la Marte 1.

Publicidad.

El Bagre, para esta edición del Festival de Festivales, participará en otras disciplinas como el babyajedrez, disciplina deportiva de alta concentración y agilidad mental que tendrá su sexta versión desde el año 2017. Para este 2023 se espera la presencia de 400 niños, niñas y jóvenes, aumentando en más del doble el número de participantes comparado a la edición 2022. La organización fijó para el día miércoles 11 de enero la primera ronda a partir de las 10 de la mañana en el Parque del Ajedrez, mientras que para las 3:00 p.m. se convocó la segunda ronda en el mismo escenario, adyacente a las canchas Marte 1y 2.

Por su parte, la disciplina del Voleibol, en ambas ramas, tendrá su fase de acomodación el sábado 7 a partir de las 8 de la mañana en el Coliseo Yesid Santos; en lo que tiene que ver con el babyfútbol sala, se informó que se llevará a cabo entre el 13 y 19 de enero con la presencia de 48 equipos, 28 masculinos y 20 femeninos, dentro de los cuales se cuenta El Bagre en la rama masculina.

En lo que tiene que ver con la novena edición del babyfútbol de salón, dispuesto a disputarse entre el 8 y 14 de enero, con sus partidos de 40 minutos y descansos de 10 minutos, convoca a 24 equipos masculinos y femeninos en busca del título, cuyo escenario será en Comfenalco Guayabal que acogerá el primer partido de El Bagre vs Municipio de Itagüí a partir de las 5:00 p.m.

Con 300 deportistas se disputará la novena edición del babypatinaje en el Patinódromo Guillermo León Botero, divididos en las categorías preinfantil e infantil, una disciplina que cuenta con la segunda mayor tasa de asistencia en las últimas versiones del Festival de Festivales, cuya programación está prevista entre el 7 y el 9 de enero. Las primeras pruebas, 300 metros baterías y reacción en carriles por equipos, están previstas a partir de las 3:00 p.m.

Serán 312 nadadores los que tomarán parte de la edición número 12 del babynatación en las modalidades de espalda, mariposa, libre, pecho, combinado individual y relevos combinados, tanto masculina como femenina, a realizarse en el Complejo Acuático César Zapata entre el 18 y 20 de enero.

La disciplina de tenis de mesa, dividida en las categorías masculina y femenina, suma unos 200 jóvenes que jugarán en el Coliseo Rodrigo Pérez Castro, en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, entre el 13 y 17 de enero en múltiples modalidades deportivas, divididas en categorías sub11 y sub13.

Y, finalmente, en atletismo, la organización informó que para su edición número 11 las pruebas serán entre el 13 y 14 de enero en el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis.