Si hay algún “nutriente” que hoy se equipare en sus efectos en la salud humana con las sustancias más nocivas, es el azúcar. Y hablamos de la refinada, simple o añadida, no de las bondades de los carbohidratos complejos que son absolutamente necesarios como sustrato energético. Están presentes en casi todos los alimentos de consumo humano, supliendo totalmente esas necesidades energéticas en la vida ya que fisiológicamente se desdoblan y proveen de suficiente glucosa por ejemplo, que requiere el cerebro para funcionar.

Pero cuidado, ya es suficiente con ingerir verduras, hortalizas, frutas, leguminosas, panes, almidones, galletas, pastas, cereales, sopas, papas, raíces, ensaladas, lácteos y derivados, carnes adobadas, etc. Allí la glucosa, sacarosa y fructosa necesarias para el sostén de la vida humana, abundan. No hace falta ni una pizca más. Lo añadido es nocivo y sobra. Entonces fisiológicamente no hace falta usar azúcar artificial o refinada industrialmente producida desde la caña para el consumo humano. Eso debe estar claro.

El tema lo ha planteado con esa aseveración (el azúcar mata más que la coca) un candidato de Alianza Verde del Valle, Eli Shnaider. La afirmación es impactante, pero no descabellada si se analiza a profundidad. Obviamente los azucareros pusieron el grito en el cielo, apoyados por otra candidata ‘verde’ (más de nombre, que de demostrado compromiso sostenible con la salud pública) Catalina Ortiz. Respaldada de forma insólita por Sergio Fajardo, quien no midió el costo en credibilidad, posición vital que podría costarle el paso a segunda vuelta presidencial. Fajardo dice promover la educación y formación para mejorar la calidad de vida, pero debe ser consistente e integral, no como mercadotecnia. Metió la pata por cuenta de su “gomela” candidata, perdiendo esencia

Azúcar y envejecimiento prematuro

Ahora bien si se quiere profundizar, hay situaciones más nefastas con el uso de azúcar refinada, en lo cual no es el caso extendernos demasiado, pero al menos debemos hacer una acotación sobre los efectos bioquímicos. Los productos finales de la glicación avanzada (AGE por sus siglas en inglés) son un grupo de compuestos complejos formados al momento en que el azúcar tiene contacto con los aminoácidos en el organismo. La glicación es uno de los principales mecanismos moleculares mediante el cual se acumulan daños en el cuerpo, que es lo que conduce a enfermedades crónicas y al envejecimiento prematuro.

Al eliminar el azúcar de la dieta (lo cual puede hacerse perfectamente), se pueden restringir los AGEs alimenticios, aumentando la vida útil en humanos. Los llamados AGEs son las proteínas del organismo glicolisadas o azucaradas, una especie de poderosos radicales libres, capaces de hacer mucho daño. Por lo tanto limitar el azúcar en la alimentación es una clave bien conocida para la longevidad.

Debe quedar claro, que la restricción o eliminación total del azúcar industrial de la dieta, no es solo por el valor calórico. Son otros efectos nefastos en la fisiología humana. De allí que la absurda comparación que hace unos días hacían los productores de azúcar al afirmar que flojos estudios demostraban que una bandeja paisa o un ajiaco tenían más calorías que una gaseosa, no es más que algo traído de los cabellos. Es obvio que el valor calórico es mayor, pero las bebidas azucaradas tienen calorías vacías además de otros nocivos ingredientes como ácido fosfórico, colorantes, preservantes, tartracinas, etc.

Esa comparación no vale jamás y quien se preste para ello, simplemente tendrá intereses creados. Igual comparación puede hacerse con una botella de licor, que tiene menos calorías que las bandejas o sancochos, entonces demostraríamos que emborracharse es menos nocivo que comerse un ajíaco. Insistimos en que científicamente es la peor comparación que se puede hacer. Para defenderse no es legítimo intentar mantener la igualdad en el campo de la nocividad.

Además el azúcar por estar presente en la mayoría de alimentos que se promocionan ampliamente (chatarra), es uno de los grandes enemigos de la salud a enfrentar. No hay duda en que su consumo está asociado males crónicos como la obesidad y otros. Aquí más ilustración: SOS: Más de la mitad de los colombianos con sobrepeso

El poder de la cuestionada industria de los refrescos

Otra cosa distinta son las creaciones y promociones de la industria interesada como la de los cuestionados refrescos, jugos artificiales y bebidas energizantes. Estos productos innecesarios están atiborrados de azúcar refinada o industrial, pero con otros agravantes, están unidos (como se dijo antes) a preservantes, tartracina, ácidos como el fosfórico, colorantes industriales y sabores artificiales. Son los reyes de las nefastas “calorías vacías”. Todo ello los convierte en bomba indigerible, aunque parcialmente tolerable en principio. La tendencia es que este tipo de productos lleguen a estigmatizarse, como se ha hecho con el tabaco y las drogas, ya que sus efectos colaterales son perversos para la vida humana.

Desafortundamente en este país ello no ha sido posible por el poder que ha acumulado esa industria, hasta el punto de tener relación con grandes medios de comunicación, influir en el régimen de turno y seguramente de apoyar a políticos para que los sigan defendiendo en el parlamento. Y otros que hacen de idiotas útiles al no entender la dimensión de la tragedia causada en la salud pública por el uso de azúcar refinada añadida. No hablamos de abuso, es simple uso innecesario

Un obeso vive en promedio diez años menos

En este punto ya la mayoría deberíamos tener claro de lo nocivo que representa el uso del azúcar industrial refinada o añadida. Lo grave de todo ello es que ningún organismo humano está diseñado fisiológicamente para digerir, soportar y metabolizar compatiblemente estas sustancias como el azúcar adicionado, so pena de padecer los rigores de un deterioro temprano y un infarto precoz. Aquí mayor ilustración: Lo que Ud. come lo está matando, no haría mal en denunciarlos

El azúcar es el principal protagonista en el riesgo de obesidad y sobrepeso. Un obeso vive en promedio diez años menos que alguien con peso saludable. Más ilustración: El alarmante riesgo de sobrepeso y obesidad que acorta la vida

Por ello en muchos lugares del mundo se prohíbe o restringe el consumo de bebidas azucaradas, llevando el azúcar al nivel de sustancia nociva, similar al cigarrillo y las drogas. No es descabellado que el candidato verde Shnaider haya hecho un símil del azúcar con la cocaína. Es dramático, pero en Colombia mueren anualmente unas 100 mil personas por cuenta de enfermedades asociadas a estos malos hábitos (diabetes, obesidad, sedentarismo, males cardiovasculares, fallas metabólicas, etc.) que incluyen el azúcar como protagonista. Sorprende el grado de ignorancia de quienes argumentan que no hay envenenados con azúcar. Invito a ver el video adjunto de la campaña antirefrescos y antiazúcar, una parodia a los osos de Coca Cola, entenderán como enferma y mata el azúcar refinado, de origen industrial. Es dramático.

NY restringe y hospital prohíbe el uso de azúcar

La tendencia saludable mundial es ineludible frente al uso de azúcar refinada y de producción industrial como la proveniente de la caña. En Nueva York uno de los alcaldes más recordados es Michael Bloomberg, por sus decisiones particularmente en favor de la salud pública como la intervención del tabaquismo y el consumo de azúcar. Esto último ocurrió aun en contra de los consorcios y la industria que hicieron una oposición feroz. Aún así Bloomberg tuvo la autoridad y el talante para restringir el consumo de bebidas azucaradas en NY, lo cual hoy la salud pública mundial le reconoce y agradece.

Recientemente un hospital británico para dar ejemplo de coherencia tomó la decisión de prohibir el uso de azúcar. El Hospital Tameside, en Manchester, Inglaterra, se convirtió en el primer centro de salud en desterrar el azúcar de sus restaurantes y sus servicios en un intento para reducir la creciente obesidad y el riesgo cardiovascular (de infarto). La medida aplica tanto para el personal médico y administrativo como para los pacientes y sus visitantes. El hospital removió toda la comida chatarra y la gaseosas del menú de sus restaurantes, y lo único que pueden beber los visitantes es té, café, leche y agua. Todo sin azúcar. Más ilustración aquí: Un hospital británico prohíbe el azúcar en todas sus comidas

¿Hacen politiquería con esta industria?

Las limitaciones al consumo de azúcar son política mundial en países con alto desarrollo humano y calidad de vida. Sus restricciones van por el camino del tabaco y el alcohol, sin miedo. En Colombia aun la industria tiene fuerte relación con políticos o los apoya para su conveniencia. Este video dice mucho de la industria interesada en no informar correctamente: El video sobre las cuestionadas bebidas azucaradas que Postobón pidió prohibir

Por todo ello llama la atención que la candidata Catalina Ortiz, de Alianza Verde (AV) sea una de las principales defensoras de esta controversial industria, que además de los problemas de salubridad, tiene notros no menos graves. La industria del azúcar refinado puede ser depredadora por sus cultivos intensivos, produce grandes cantidades de gases invernadero, socialmente representa o recuerda la histórica esclavitud plasmada en sus obreros rasos o cortadores, genera la ‘nieve negra’ con incendios provocados, etc. Además del uso anárquico que hacen de su logística como los peligrosos carros caravana cañeros, que andan a sus anchas por la vía Panamericana como Pedro por su casa.

La aspirante Ortiz, (que dicen funge de emprendedora ¿?) hace una visceral defensa de la industria en contradicción franca con los principios de la AV y con sus colegas. Hace pronunciamientos tan descabellados como afirmar que “Los azucareros han innovado y son los más productivos del mundo”. Han innovado para embutirnos muchos más productos dulces innecesarios en el consumo, muchas más bebidas artificiales azucaradas, los más productivos ocupando la tierra necesaria para alimentar al mundo y en vez de ello producen, además de azúcar, alcohol. No pueden pasar de agache Antanas Mockus y Jorge I. Ospina, como lo hace el representante ý profesional de la salud y aspirante al senado Óscar Ospina quien se ha manifestado objetando y criticando esa posición.

Salud pública en crisis: doble moral, con intereses ocultos

Ortiz, ha recibido una andanada de críticas y hasta le recuerdan que ha posado de emprendedora, pero ahora al igual que el candidato del Centro Democrático Gabriel Velasco, asume una defensa de una industria ‘indefendible’ (desde la salud pública) que debería pronto desaparecer, pero que mantiene un gran negocio en Colombia, capaz de no dejarse sacar del camino, con una enorme influencia en los medios y en la clase de poder.

Seguramente para ello se presten sus defensores políticos, como lo ha dicho el representante Óscar Ospina Quintero, quien ya tiene en curso un proyecto de ley para intentar de nuevo una restricción significativa del uso del azúcar y de las nocivas bebidas azucaradas. Pero el poder económico pesa en este país que evitaría una renovación y podría permitir elecciones como las de la señora Ortiz. ¿Defender a los más poderosos daría más votos que el apoyo a la salud, al medio ambiente y la lucha contra la esclavitud laboral?

Así estamos en este país, donde difícilmente habrá una renovación creativa en próximas elecciones. Luego nos quejamos por qué los programas prevención y promoción de la salud no funcionan, ya que tenemos cada vez más enfermos crónicos y una alta tasa de mortalidad por lo mismo. La doble moral, con intereses ocultos.

Apostilla: El escritor y columnista Gustavo Álvarez Gardeazábal, se ha pronunciado en su habitual columna diaria, Shnaider enfrenta a los azucareros que puede leerse y escucharse aquí.

