El aumento real del salario mínimo, una discusión de vieja data

Por: Stiward Enrique Orozco Galindo

diciembre 21, 2021

Esta semana se concretó la negociación del salario mínimo de 2022, luego de que el presidente Iván Duque propusiera un alza de 10,07%, lo que dejó la cifra en alrededor de un millón de pesos, sin contar el subsidio de transporte.

La discusión no se ha hecho esperar, economistas de todo el país y expertos en los temas laborales han señalado que, hay que tener en cuenta otros incrementos que están atados a la cifra de inflación, que este año podría terminar alrededor del 6 %.

Sin embargó, Según las proyecciones del Banco de la República, este dato cerraría el año en 5,3 %, con lo cual el aumento real del salario mínimo en 2022 sería de 4,7 %

Si comparamos este aumento real del salario mínimo con los datos históricos desde 1985, tenemos que, es el mayor aumento en toda la historia de Colombia desde que se recoge la información en el ministerio de trabajo.

Teniendo esto en cuenta, destacados economistas señalan el hecho de que, un aumento de dos dígitos en el salario mínimo es coherente con el panorama de reactivación económica que vive el país actualmente, el aumento de la productividad va en esa misma dinámica por lo que la tasa óptima consensuada debería mejorar la distribución del ingreso a los trabajadores, aumento su participación y poder adquisitivo disponible después de impuestos.

Siempre que llegan las fechas decembrinas el debate sobre el salario mínimo toma mayor relevancia y este año no es la excepción por todo lo que está en juego, sumándole el panorama de elecciones del año 2022, que si bien no es una condición suficiente para fijar el salario, si es una condición necesaria para disminuir la incertidumbre y enviarle señales a los mercados, de esta manera, los productores no vean una carga excesiva de pago de nóminas y el aumento no tenga efectos distorsionadores sobre el empleo, aumento el desempleo y la informalidad.

El ministro de Trabajo de Colombia, Ángel Custodio Cabrera, confirmó que empresarios y trabajadores ya tienen el acuerdo para que el salario mínimo en Colombia aumente al millón de pesos en 2022.

Por lo que un aumento inferior a lo que propuso el presidente Iván Duque está fuera de discusión. Aún sabiendo que, existe una condición de los individuos a querer siempre más cuando se trata de dinero.

David Card, reciente premio Nobel de economía por su estudio sobre la economía del trabajo, logró demostrar que aumentos en el salario mínimo no le pegan de manera significativa al desempleo diciendo: "Aunque el aumento del salario mínimo en California elevó los ingresos de los trabajadores con los sueldos más bajos, no parece haber reducido de forma significativa el empleo, incluso en la industria del retail [venta al por menor]".

Los economistas laborales tratan de ser más científicos, buscan predicciones muy específicas y tratan de probarlas con el mayor cuidado posible, ya que son muchas variables las que hay que tener en cuenta a la hora de fijar el salario mínimo, pero gracias al actual premio Nobel, se abrió una puerta para pasar por ella, probar por primera vez en Colombia si un aumento de dos dígitos en el salario real no aumento el desempleo, pero esto solo será posible si hay un consenso entre la ciudadanía, trabajadores formales e informales y los productores de bienes y servicios.