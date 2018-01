El atropello de las empresas de telefonía

El incumplimiento y el irrespeto del cual hemos sido víctimas por parte de la empresa Tigo Une es el claro ejemplo de cómo el país es manejado por los grandes conglomerados económicos, y que al Estado y a sus entes de regulación no les interesa o no tienen el poder para defender los derechos de los consumidores.

Pertenezco a una empresa editorial, la cual tiene un contrato por el servicio de telefonía fija e internet. A mediados de noviembre de 2017, el servicio de internet comenzó a presentar fallas. Así pues, solicitamos el servicio técnico por parte de Tigo Une. En su momento nos dijeron que el técnico iba a ser enviado a la mayor brevedad posible, lo cual nunca sucedió. Nos comunicamos nuevamente, más de 10 veces desde noviembre hasta enero 16 de 2018, 3 meses después de reportada la falla y de la solicitud de un técnico. La respuesta siempre fue la misma: la promesa de que el técnico se acercaría el día X a arreglar el daño y el incumplimiento de la cita.

Al ver que la empresa incumplía reiteradamente, nos comunicamos con la Superintendencia de Industria y comercio (Sí, al parecer el servicio de telefonía no es un servicio público, y la Superintendencia de servicios públicos no atiende estos casos) y nos dijeron que debíamos radicar un derecho de petición frente a Tigo Une, antes de que ellos intervinieran. Eso hicimos hace 1 mes, su respuesta fue que iban a arreglar el servicio y que no iban a resarcirnos el daño económicamente, debido a que ellos no están obligados a tal cosa. Lo cual se me hace muy raro, al ver que están incumplimiento en la prestación del servicio contratado, e igual nos han cobrado mensualmente. ¿Es que yo debo pagar un servicio que no me han prestado? ¿Dónde queda mi lucro cesante al no poder realizar mis operaciones comerciales, al no tener un buen servicio de internet?

Finalmente, contacté a la Superintendencia de Industria y Comercio, y me dijeron que debía esperar a que Tigo Une arregle el servicio, tal y como prometió en su respuesta a mi derecho de petición.

Le pregunto al Sr. Esteban Iriarte, presidente de Tigo Une, ¿no le da pena representar a una empresa con tan mal servicio?

Ver: HISTORIAL UNE y RESPUESTA TIGO UNE- QUEJA DERECHO DE PETICIÓN

