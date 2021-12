El aporte de la comisión de Educación del Partido Comunista al debate nacional

Por: Tiberio Gutiérrez Echeverri |

diciembre 13, 2021

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

Teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones del 2022 y a cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Comisión de Educación del Partido Comunista Regional de Antioquia se permite presentar a continuación los siguientes elementos de juicio, como un aporte al debate sobre la construcción colectiva del Programa de Gobierno del Pacto Histórico, en medio del ascenso de las luchas populares y democráticas de América Latina.

Cuando un nuevo poder y/o un nuevo gobierno va a iniciar el desarrollo o implementación de sus tareas, programas y proyectos, previamente requiere conocer y caracterizar la realidad del país, sus contradicciones, limitantes y potencialidades y de su entorno cercano y lejano.

-Publicidad.-

En primer lugar, se requiere caracterizar el modo de producción dominante, el nivel del desarrollo de sus fuerzas productivas, de la conciencia social y de la organización no solo de los trabajadores, sino de los diferentes grupos de poder, las ventajas absolutas y relativas en sus relaciones internas y con su entorno y entre muchas otras las contradicciones económicas, sociales y políticas.

A mediados del siglo pasado en América Latina y en el país se dio una larga discusión sobre si éramos un subcontinente subdesarrollado o en desarrollo y nuestro Programa siempre caracterizo al país como Subdesarrollado.

Publicidad.

Hoy se ha abandonado esta caracterización y se ha remplazado por una definición como Dependiente. Para nosotros el concepto de subdesarrollo es más preciso y amplio pues comprende múltiples variables y contradicciones económicas, sociales y políticas, así como otros conceptos o aspectos ideológicos, culturales, morales, de costumbres y tradiciones.

Nuestro país comprende casi todas las características que los principales teóricos y analistas de la economía, la sociología, la antropología, la psicología, utilizaron para definir el concepto del subdesarrollo entre las cuales encontramos:

1. Una estructura económica primaria que se manifiesta en que predominan actividades con problemas estructurales en la tenencia de la tierra, ocupación y uso, una explotación irracional de los recursos del subsuelo, con bajo desarrollo del capitalismo en el campo, que convive con el gran latifundio improductivo y el minifundio, una economía campesina tradicional que no asegura la soberanía alimenticia y con muy baja productividad, con problemas de financiación, comercialización, tecnología y seguros de cosecha; así como una minería tradicional que compite con una tecnificada, controlada o propiedad del capital transnacional.

2. Una estructura dual capitalista donde se encuentra una economía de punta con alto nivel tecnológico, una sección I productora de bienes de consumo que convive con pequeñas economías agro industriales y artesanales compuesta por miles de pequeñas unidades familiares, micros y pequeñas empresas que corresponden a más del 80% del total y generan cerca de un 50% del empleo informal.

A lo anterior se suma un proceso de desindustrialización impuesto por el modelo neoliberal de acumulación de capital paralelo a un alto desarrollo del capital financiero, comercial y de servicios penetrado por el capital transnacional.

3. Otras manifestaciones del subdesarrollo son las relacionada con la inestabilidad de las políticas económicas, de la política y la legislación acompañadas con aspectos extraeconómicos como son los relacionados con las estructuras institucionales, sociales, políticas y mentales, la corrupción y la violencia, sumadas a la dependencia tecnológica, militar y de agencias multinacionales como la OCDE, el Banco Mundial y el FMI.

LA TEORIA ECONÓMICA Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO

Con base a un diagnóstico objetivo al cual deben concurrir el método dialectico y las ciencias sociales para el análisis crítico del país; se requiere utilizar la teoría económica y administrativa en aquellos aspectos que no son objeto de la economía política marxista y se requieren para formular y ejecutar el Plan del nuevo gobierno.

Si bien el Programa electoral identificó las principales manifestaciones de la crisis social, económica y política del país y formulo diferentes propuestas y el camino para superarlas, ahora se requiere es traducir los temas generales y frases comunes que también se encuentran en los programas electorales de los diferentes partidos y movimientos políticos, en propuestas concretas que correspondan a las prioridades, población objeto, alcances, los recursos requeridos y las entidades, organismos y organizaciones sociales responsables de su ejecución, y por lo tanto es indispensable y urgente la conformación de grupos multidisciplinarios que elaboren las estrategias, programas proyectos, indicadores de gestión y metas.

Son múltiples los problemas estructurales de Colombia como un país subdesarrollado y dependiente y que deben ser enfrentados por un nuevo Gobierno, reformista o socialista entre los cuales se pueden señalar: Reforma agraria y urbana, fiscal y laboral, pensional y de justicia y definir políticas de desarrollo industrial y agropecuaria, de seguridad ciudadana, de movilidad, empleo, seguridad social, informalidad y regionalización.

Para ello se requiere tener claro la sincronía o coincidencia de hechos, fenómenos y circunstancias que ocurren o se verifican al mismo tiempo, así como los diacrónicos que exigen de una aplicación y explicación de los fenómenos que ocurren y/o aparecen al distinto tiempo, pues toda acción o decisión genera diferentes reacciones favorables o desfavorables, y no tener esto claro, puede explicar los problemas y fracasos de muchos de los nuevos gobiernos revolucionarios, progresistas y reformistas.

Otras situaciones que requieren de la teoría económica para enfrentar la crisis sistémica que vive el país y que es reconocida por la academia, investigadores, comentaristas económicos y sociales, que son consideradas como producto de fallas estructurales, leyes y contradicciones del modo de producción capitalista, no coyunturales que son comunes a los diferentes modelos de acumulación que hemos vivido a lo largo de nuestra historia.

Por lo tanto, lo que se requiere es lograr una transformación profunda y radical que no se puede lograr en el marco de una sociedad capitalista que conduzca a un proceso real de Desarrollo y enfrenar las luchas contra los sectores de la clase dominante que no se detendrá ante nada para defender y perpetuar sus privilegios, y solo considera que es el crecimiento económico, en cabeza de los propietarios de los medios de producción, del capital, y de un gobierno que corresponda a sus intereses, con lo cual se puede lograr la paz, el bienestar y la superación de las contradicciones, y que esto tiene que ser un propósito común, sin lucha de clases.

Para nosotros explicar y exponer nuestro objetivo y metas y adelantar la crítica del modo de producción capitalista, contamos con la economía política marxista que pone de manifiesto las contradicciones entre el capital y el trabajo producto del desarrollo permanente y progresivo de los medios de producción y unas relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo, la inequidad, la discriminación , el desempleo, la pobreza, la miseria y la apropiación por la burguesía de la riqueza social, del valor creado por el trabajo de la mayoría de los trabajadores.

Pero esto no basta, pues la economía política no nos explica todo lo relacionado con la actividad económica como son entre muchos otros aspectos, los que tienen que ver con las restricciones de la oferta y la demanda efectiva de productores y consumidores, la elasticidad de las mismas, los costos de producción y precios, las externalidades, el ingreso y el ahorro nacional, ingresos, precios, desempleo, presupuestos, inflación, deuda pública, la balanza comercial, las políticas monetarias y fiscales, comercio exterior, la inversión extranjera, las relaciones entre el campo y la ciudad, la desindustrialización y la dependencia económica, tecnológica, militar y todo lo que tiene que ver con la destrucción del medio ambiente , la crisis climática y la contaminación en sus diferentes manifestaciones.

Para superar la crisis económica, sus limitantes y problemas que a la vez origina la crisis social y política, la burguesía y sus ideólogos solo ven dos salidas, por un lado, el modelo neoliberal que plantea que las leyes del mercado, la mano invisible, conducen al crecimiento económico, la superación de las contradicciones y la crisis, pues el resultado final es el desarrollo; y el modelo Keynesiano que plantea que el desarrollo solo se logra con la intervención del Estado por medio de la inversión pública en infraestructura, políticas fiscales y el apoyo y participación en la definición de políticas públicas para que desarrolle el sector privado, es el camino del Desarrollo.

Por nuestra parte, es claro que la prioridad es el desarrollo independiente de los sectores productivos con base a las ventajas y potencialidades que posee el país y la identificación de los problemas y límites que hoy poseen los sectores productivos como son el sector industrial, agropecuario y explotación del subsuelo, lo que exige del avance de la investigación, la educación, el uso de los avances del conocimiento, la ciencia y la tecnología y para ello se requiere no solo de asignar los recursos necesarios, sino de implementar programas, proyectos y estrategias que tiendan a través de una amplia democracia, con soberanía nacional, contrarrestar al sector privado construyendo un fuerte y amplio sector social de la economía productiva y financiera que gradualmente ponga freno a su dominio económico y del poder en todos los aparatos del Estado y su maquinaria defensiva.

Liquidar el latifundio improductivo, la irracionalidad en el uso de los factores productivos, incrementar la productividad del trabajo y el desarrollo de las fuerzas productivas, todo ello con el objetivo de lograr una real y justa redistribución de la riqueza social y del ingreso, con la participación de los trabajadores y sus organizaciones en la toma de decisiones y en la elaboración de las políticas públicas.

LA TAREA PENDIENTE

Lenin nos enseñó que el Socialismo para Rusia era el poder de los Soviets, la planificación económica y la electrificación del país, y para nosotros, teniendo en cuenta las observaciones y planteamientos anteriores, es la Planeación de todas las actividades comprendidas en el programa de gobierno que en nuestro caso deben corresponder a un cambio del modelo de acumulación en el marco del modo de producción capitalista en la búsqueda de un mayor bienestar, democracia y justicia social, pero no un programa profundo de cambios estructurales hacia un nuevo modo de producción.

Por lo tanto, el nuevo programa de gobierno no puede corresponder a una serie de propuestas, sino a las realizaciones necesarias para la implantación de un nuevo modelo de acumulación y estas, tienen que corresponder a la Planeación para un verdadero cambio social.

Esto nos plantea la urgencia de adelantar y concretar por medio de la investigación y la experiencia, la discusión y elaboración de las guías necearías para la reorientación de la economía para el cambio y que solo puede ser la construcción del sector social de la economía basada en la propiedad social, con la dirección del nuevo gobierno, con la participación de los trabajadores y sus organizaciones y la conformación u obtención de un “Capital Primitivo” con el cual no cuenta el nuevo Gobierno.

Para ello se requiere reconocer que somos un país subdesarrollado e identificar o tener claros los elementos no solo económicos, si no políticos, sociales, culturales, tecnológicos, de los grupos de poder y de la organización y conciencia de clase de los trabajadores.

A ello debemos agregar los niveles educativos e ideológicos y sus manifestaciones regionales, pues la planeación central debe partir de las particularidades y potencialidades regionales que no se pueden ignorar, así como mantener una comunicación permanente y oportuna desde el poder central.

Por lo tanto, no puede ser una planificación burocrática, por lo alto, pues si bien debe ser una planeación central que corresponda a los intereses de la nación, debe reconocer los intereses regionales, y lo más importante, que corresponda a los anhelos y esperanzas de los trabajadores, al bienestar humano, al optimo social, vinculada al humanismo y no a la imposición.

Hoy no se discute sobre la necesidad de la planeación, tanto de los aspectos microeconómicos de las empresas, como macroeconómicos del Estado capitalista, cumpliendo siempre la función o destino al desarrollo y mantenimiento del sistema capitalista, y por su parte, la esencia del socialismo exige de una economía planificada, ya que constituye su modo de funcionamiento.

En el Capitalismo, la planeación la exige el alto grado de socialización de la producción, el proceso de centralización del capital, la necesidad de que el Estado ejerza algunas presiones sobre la inversión privada y por medio del gasto público y la fusión del poder económico y del poder político, al subordinar todos los sectores sociales nacionales e internacionales al control de los monopolios y del capital transnacional.

Nosotros debemos partir, sin ignorar los criterios o contenidos de la planeación para el real progreso o desarrollo social, que la planeación es una técnica para la selección de medios y fines que correspondan a sus objetivos y, por tanto, “La planeación…es una metodología para escoger entre alternativas que se caracterizan porque permiten verificar la propiedad, factibilidad y combatividad de los objetivos y permite seleccionar los instrumentos más eficientes”. Jorge Ahumada, La necesidad de Planificar y Objetivos de la Planificación.

En el Capitalismo la racionalidad es del orden económico privado, funciona a nivel de las empresas y no de la Sociedad, y, por lo tanto, la planeación de los gobiernos de turno, es una planificación indicativa.

Con base a los criterios y conceptos expuestos, la planeación para un gobierno del Pacto Histórico como para una futura sociedad socialista, es una tarea compleja, llena de dificultades y limitaciones, difícil pero necesaria y exige recurrir a todas las ciencias sociales, pues la teoría económica, la econometría y la experiencia histórica del socialismo como del capitalismo, no basta, se requiere de equipos multidisciplinarios responsables de esta misión; esta tarea no se puede aplazar.