El anecdotico día que Yeison Jiménez llegó a cantar disfrazado del Hombre Araña en Medellín

Tras la muerte de Yeison Jiménez, Arelys Henao recordó una anécdota inédita: el día que el cantante llegó disfrazado de Hombre Araña a un concierto en Medellín

Por: Maria Isabel Bustamante Quintero |

febrero 06, 2026

Tras cumplirse varias semanas de la trágica muerte de Yeison Jiménez, el querido “Aventurero”, en un accidente aéreo en Paipa (Boyacá), que enlutó a Colombia, después de las velatones, misas y homenajes llegan los bonitos recuerdos de sus colegas y amigos, entre ellos la cantante Arelys Henao.

Más allá del dolor, han surgido espacios para recordar la alegría que caracterizaba al intérprete. Hay una historia que pocos conocían y que la “Reina de la música popular”, Arelys Henao, reveló recientemente entre nostalgia y risas.

El “Hombre Araña” en La Macarena

La anécdota salió a la luz en el programa de radio Gran Sábado Gran, de la Radio Nacional de Colombia. Ante la pregunta de los presentadores, Sandra Erazo y James Fuentes, sobre algún momento gracioso vivido junto a Yeison, Arelys no dudó.

Recordó que un 28 de octubre, hace varios años, previo a la celebración de Halloween, uno de los productores del concierto en el Centro de Eventos La Macarena, en Medellín, llamó a los artistas para darles una instrucción inusual: debían presentarse disfrazados.

Cuando llegó la noche del concierto, ni Arelys Henao, ni Francy, ni Paola Jara aparecieron disfrazadas; todas lucían sus habituales trajes de gala. Yeison Jiménez, por el contrario, se lo tomó en serio y llegó vestido del Hombre Araña. Al notar la diferencia con sus compañeras, el oriundo de Manzanares reaccionó con total inocencia: “¡Eh, avemaría! ¿Ustedes cómo me hacen esto?”, desatando las carcajadas de todos los presentes.

El legado musical continúa

Por otra parte, en el mismo espacio radial, Georgy Parra, uno de sus productores, confirmó que el archivo musical de Yeison contiene más de 50 temas inéditos que próximamente saldrán al mercado. Fue el preámbulo para que Arelys Henao, conmovida, definiera en pocas palabras el talento de Yeison: “Dios le dio el don y el ángel, pero lo necesitaba rápido”.

