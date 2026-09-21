- El amargo retiro de Levy Rincón tras su salida de RTVC, buscando polémicas para no desaparecer de las redes

Texto escrito por: Brandon Stiven Royero Cadena

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El reconocido influencer Levy Rincón Herrán, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, no solo fue un gran activista a su favor, sino que además fue contratista del mismo.

Levy, siendo bachiller (como él mismo lo admite), figuró como presentador en un espacio televisivo propio, con un contrato inicial por 28 millones de pesos durante cuatro meses, el cual se pagó con 7 millones de pesos mensuales en mayo de 2025. Además, participó como coconductor en espacios como Política al Revés, junto a Wally.

En el gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, le había sido retirado el esquema de seguridad de la UNP, el cual constaba de dos escoltas y una camioneta; mismo esquema que había sido asignado por presuntas amenazas de muerte, hostigamiento e intentos de atentados. Las mismas causas denunciadas por cientos de opositores del gobierno de Gustavo Petro, pero sin obtener un esquema de seguridad.

Hoy, nuevamente con el esquema de seguridad, Levy se dedica a alertar desde sus redes sociales sobre el peligro que representa el actual gobierno, insistiendo en la existencia de presuntas desapariciones forzosas llevadas a cabo por "el régimen fascista". Asiste a programas de radio y/o podcast, como el del comunicador Iván Gallo, al cual acudió con el objetivo de insultarlo en lo que él mismo llama "encararlo" por criticar a Iván Cepeda.

Con los influencers, la norma parece ser que cuando no se está en una nómina, se debe estar en un escándalo. Pretender un relato de mártir digital se desmorona cuando no se materializa nada de lo que advierte. Lo que hoy se vende como persecución política no es más que la pataleta de quien extraña las mieles de la contratación estatal.

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