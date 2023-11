El 'all you can eat' en Bogotá donde por $79 mil puede comer mucha comida colombiana

.Publicidad.

Los famosos ‘all you can eat’, son un modelo de venta donde como lo dice su traducción debe comer todo lo que pueda. En la mayoría de casos, se hacen de algún tipo de comida específica, por ejemplo de tacos, de nachos, de pizza, de hamburguesas, de pasta, entre otros, pero es muy raro que sea de diversos platos. Sin embargo, en el primer piso del hotel B3 está el restaurante Cuatro, reconocido por muchas cosas pero sobre todo por su all you can eat en Bogotá.

La propuesta es muy sencilla, todos los viernes de 7:00 pm a 9:00 pm hacen un evento llamado Friends and food que tiene un costo de $79.000 pesos por persona. Esto incluye incluye una jarra de cerveza y all you can eat de comida colombiana. Así es, de diversos platos de nuestra gastronomía, lo que es un total diferenciador pues esta variedad no es nada común en este modelo.

Cuatro cocina casual del hotel B3 virrey, está ubicado en la carrera 15#88-36 a tan solo 3 cuadras de la zona rosa de la calle 85. Además, el restaurante también tiene música en vivo de jueves a sábados. Por la tarde noche encontrará artistas de jazz, blues, rock y pop, que ambientan perfectamente una tarde con amigos o una cita romántica con su pareja.

