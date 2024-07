El agarrón que tuvo Jhon Alex Toro con famosa locutora de Los 40; fue en vivo y hubo "madrazos"

.Publicidad.

Hoy en día, se han empezado a popularizar demasiado los formatos de entrevista innovadores y mucho más frescos. Por ejemplo, el programa Impresentables de Los 40, se ha hecho muy famoso porque no tienen pelos en la lengua y preguntan sin filtro. Esto podría ser ofensivo para muchos, sin embargo, se ha convertido en una forma de conocer más sobre la vida de las estrellas. Aún así, hay momentos en que las entrevistas en este programa no salen como se espera. De hecho, hubo un espacio con Jhon Alex Toro en este programa, el cual nunca se hizo público. Valentina Taguado, famosa locutora de Los 40 contó lo qué pasó.

Esto fue lo que pasó entre Jhon Alex Toro y Valentina Taguado, locutora de Los 40

La reconocida locutora de Los 40 habló de lo ocurrido para Lo sé todo. Según contó, la entrevista iba muy bien y el actor no se había mostrado molesto. Pero todo cambió de un momento para otro, pues la mujer quiso indagar sobre el salario que había recibido en 'Francisco, el matemático'. Al ver una respuesta positiva por parte de él, decidió indagar un poco más, aunque al parecer era un tema sensible para Jhon Alex Toro. La mujer decidió preguntarle al actor cuánto le habían pagado en 'Nuevo rico, nuevo pobre'. Esta pregunta no le gustó al pereirano, quien decidió no responder y cuenta Valentina que inició un conflicto entre ellos.

..Publicidad..

|Le puede interesar Él es el empresario que conquistó a Marina Granziera, la reconocida periodista de Gol Caracol

...Publicidad...

Por su parte, la página de Los 40 también compartió un artículo explicando lo que había sucedido. Al parecer, Jhon Alex Toro le dijo a Valentina Taguado que no le gustaba el tipo de periodismo que ella hacía. Por supuesto que la locutora de Los 40 le respondió, lo que aumentó la tensión entre ambos. Pese a que la entrevista tenía una mayor duración, finalizó de forma inesperada cuando el actor decidió retirarse. Según comentó él, tenía una cita con Dago García, por lo que se marchó. Debido a esto, nunca se publicó la entrevista con el actor y al parecer la tensión quedó en el aire.

....Publicidad....

Vea también: