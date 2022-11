El agarrón por los impuestos a las iglesias en Colombia

Por: Fernando Ruiz R |

noviembre 10, 2022

¡Es increíble¡ la reforma tributaria, que puede conllevar a una disminución de la pobreza y la desigualdad en nuestro país está bloqueada porque algunos liberales y conservadores piden suprimir el artículo que pone impuestos a las operaciones comerciales de la iglesias, no a la que tienen que ver con el culto. En este marco de cosas uno se pregunta: ¿Entonces es que Colombia es un país muy religioso? Veamos:

En Colombia se celebran en el año ¡14 días festivos religiosos! La Semana Santa es multitudinaria en muchas ciudades y municipios y aunque la constitución dice que Colombia es un país laico, todos los 20 de julio se consagra el país al sagrado corazón de Jesús.

En cuanto a las religiones este es el panorama:

RELIGIÓN % CRISTIANOS % Catolicismo 57,20% Catolicismo 57,20% Protestantismo 20,40% Protestantismo 20,40% Creyente pero no afiliado 13,20% Creyente pero no afiliado 13,20% Testigos de Jehová 1% Testigos de Jehová 1% Adventista 1% Adventista 1% Otros 0,90% TOTAL 92,80%

De los cuadros podemos ver que la mayoría del pueblo colombiano es cristiano en un 92,80%. Entonces podríamos decir que Colombia es un país muy religioso, que ama las iglesias, y que al ser sus habitantes y sus gobernantes, en su gran mayoría cristianos, siguen los principios de caridad, misericordia, compasión y bondad. Pero entonces surgen las dudas, si esto es así, por qué nuestro país ocupa el segundo lugar en desigualdad en América Latina y hay tanta pobreza, discriminación, injusticia y otros graves problemas sociales?

Algunos dicen que lo que pasa es que esta gente pobre es perezosa y no le gusta trabajar, puede ser que algunos lo sean, pero no lo son la gran mayoría de desempleados, que buscan y buscan trabajo y no lo encuentran. Otros dicen que no hay que dar limosna, porque fomenta la mendicidad ¿y entonces cuál es la solución? ¿Ellos proponen algo o hacen algo efectivo para evitarla?

Bueno la conclusión es que esta profesión de cristiandad es solo de nombre, no de convencimiento, aunque por supuesto también hay verdaderos practicantes de los principios cristianos, pero no hacen mella en la situación general de abandono, de indiferencia y penurias en que se encuentran muchos de nuestros compatriotas