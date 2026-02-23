- El agarrón entre Uribe, Petro y Cabal en X: se sacaron todos los trapitos al sol

X ardió con acusaciones mutuas de fraude y vínculos con el crimen entre los líderes más influyentes del país, dejando la confianza electoral por el suelo

La creciente tensión política en Colombia estalló nuevamente en la red social X, donde tres de los personajes más influyentes del país se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre fraudes electorales, vínculos con el crimen organizado y la legitimidad de los resultados de las últimas elecciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, a través de su cuenta oficial, fue el primero en lanzar un fuerte señalamiento. Aseguró que, hace cuatro años, el crimen organizado habría exigido el voto por Gustavo Petro y que existió una “violación de topes” y financiación ilegal durante las campañas. También mencionó a Iván Cepeda como un supuesto beneficiario de este entramado de corrupción vinculado al narcotráfico. “Pacto de la Picota”, así lo llamó Uribe.

La respuesta del presidente Gustavo Petro fue inmediata y tajante. Rechazó las acusaciones de Uribe y negó cualquier vinculación con ese denominado pacto. El mandatario aprovechó para recordar viejas controversias que salpicaron al expresidente durante su tiempo en el poder, especialmente en relación con el narcotráfico y los paramilitares. “Usted se hizo elegir con narcoparamilitares”, aseveró Petro, recordando hechos históricos y citando incluso a miembros de su familia que han denunciado estos vínculos.

Pero el intercambio no se limitó a Uribe. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también se sumó al debate y apuntó directamente contra Petro. A través de su cuenta en X, acusó al presidente de “mentiroso” y cuestionó la legitimidad de los fondos de su campaña presidencial. Para Cabal, la contabilidad electoral de Petro es una farsa, comparando el escándalo con los “huesos del cura asesino Camilo Torres”. En sus palabras, se reflejaba la creciente desconfianza hacia la transparencia de las elecciones en el país.

El ambiente político en Colombia parece atravesar uno de sus momentos más intensos. Mientras Uribe calla ante el reto de Petro de acudir juntos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a rendir cuentas, la discusión entre los tres políticos refleja la fragilidad de la confianza ciudadana en las instituciones electorales y las tensas relaciones entre los sectores políticos.

En las redes sociales, los colombianos no han tardado en reaccionar. Algunos criticaron a Petro por lo que consideran una falta de coherencia en sus argumentos, mientras otros se burlaron de la situación, ironizando sobre las acusaciones entre los líderes. La incertidumbre sobre las verdaderas implicaciones de estos enfrentamientos sigue alimentando la desconfianza generalizada en el sistema político colombiano.

