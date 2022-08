El actor de Pasión de Gavilanes con el que está obsesionada Yina Calderón

.Publicidad.

Como es habitual, Yina Calderón aprovecha sus redes para compartir con sus seguidores sobre su vida privada y aunque siempre dice que no acostumbra a hacerlo, es muy común en ella. Está vez decidió hablar sobre su vida amorosa a través de historias de Instagram, donde contó que se había enamorado nuevamente, que estaba loca por este personaje, pero que él ni siquiera tiene idea de ello.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @oficialdjyinacalderon

-Publicidad.-

Se trata del actor Bernardo Flores, actor mexicano que hace parte del reparto de la novela Pasión de Gavilanes 2, quien tiene a Yina Calderón botando baba y como una stalker. Fue tanto el desespero de la influencer porque el actor la notara, que le pidió a sus seguidores que la ayudarán, hablándole al actor por redes pero con el nombre de Marcela Calderón y no Yina Calderón. Así mismo les pidió que no dijeran cosas malas de ella, para que no quedará mal.

(Le puede interesar: La tremenda herencia que le va a quedar a índigo la hija de Camilo y Evaluna)

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La chismosa (@la_chismosa_news)

Lo seguro del caso es que la influencer boleteó al actor en su cuenta de Instagram al exponer una foto suya en las historias. Sin embargo Yina Calderón la tiene difícil, pues Bernardo Flores ha compartido en sus redes lo que parece ser, una posible relación artista española. Seguramente cuando Yina Calderón se enteré de esto, se acabará el amor y sufrirá a raíz de este amor imposible.

Recordemos que Yina Calderón ha tenido problemas con el amor. Hace un tiempo en redes se le vio mal debido a un problema que tuvo con un hombre con quien estaba relacionada sentimentalmente, el cual la dejo botada.

Vea también: