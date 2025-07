El abogado del exjefe de seguridad de Petro que no logró defenderlo y Estados Unidos lo sacó del país

Anuncios

El presidente Gustavo Petro le lanzó un salvavidas diplomático a quien fuera su jefe de seguridad desde el Senado y luego durante la campaña presidencial del 2018 y continúo con él hasta su triunfo electora en el 2022 y luego elevó su cargo en la Casa de Nariño. Era su hombre de confianza de quien dependió por más de 10 años su seguridad y se desempeñaba como su sombra en sus movimientos dentro y fuera del país.

Anuncios.

Anuncios Anuncios..

Precisamente por esa confianza terminó enredado en el escándalo Marelbys Meza, la niñera del hijo de la entonces jefe de gabinete Laura Sarabia a quien, sin sometieron al polígrafo de la Casa de Nariño para responder por la supuesta pérdida de un dinero en su apartamento. El responsable de la actuación que terminó siendo violatoria según demostró el abogado de Iván Cancino, apoderado de la ex empleada de Sarabia, quien además demandó al Estado reclamando una cuantiosa indemnización.

l Le recomendamos: La sombra de Petro: el escolta que lo cuida desde hace 10 años

....Publicidad....

La Fiscalía acusó al jefe de seguridad de la Presidencia de la República y a dos policías más, el capitán Elkin Augusto Gómez, y el intendente Jon Alexander Sacristán y por el polígrafo realizado a Marelbys Meza y fueron llamados a juicio. Carlos Feria se vio forzado a dejar el cargo y fue reemplazado por el General Pedro Sánchez nombrado luego Ministro de defensa, pero el Presidente le dio un cargo en el exterior. El canciller Murillo lo nombró Agregado policial en la Embajada en Washington donde ya estaba Daniel Garcia-Peña quien pasó de ser vicecanciller a embajador ante la Casa Blanca.

La representante republicana por La Florida, la periodista María Elvira Salazar, una Trumpista pura sangre, cercana al expresidente Álvaro Uribe y muchos de los políticos de la oposición a Gustavo Petro, pronto tomó cartas en el asunto y se propuso con vehemencia sacar al coronel Feria del cargo y de su país.

l Le podría interesar: De la mano del poderoso Iván Cancino, la exniñera de Laura Sarabia espera sacarle buena plata al Estado

Le envió una carta al Secretario de Estado, su copartidario Marco Rubio advirtiéndole la situación del ex coronel Feria.

La contundente misiva dice lo siguiente:

"Estimado secretario Rubio. Recientemente me he dado cuenta de un desarrollo muy preocupante en la Embajada de Colombia en Washington, DC. Un hombre ha llegado para ser el nuevo agregado de la policía, que en su lugar debería estar de vuelta en Colombia enfrentando un juicio y cooperando con los fiscales. Es un actor clave en relación con un caso de corrupción de alto perfil que alcanza los niveles más altos del gobierno colombiano. Al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago no se le debería permitir trabajar en la embajada colombiana en Washington, DC; se le debería negar las credenciales diplomáticas y enviarlo de vuelta a Colombia para que pueda enfrentarse a la justicia (…) "El Coronel Feria fue un jugador clave en el encubrimiento de un caso de corrupción importante. Un gran escándalo político colombiano se desarrolló en enero de 2023, cuando la entonces jefa de gabinete del presidente y actual ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, informó a través de los canales internos del gobierno que se había perdido una bolsa de lona con 30.000 dólares en efectivo dentro. En respuesta, el equipo de seguridad del presidente Petro, encabezado por el coronel Feria, arrastró inmediatamente a la niñera del hijo de la Sra. Sarabia llamada Marelbys Meza para un interrogatorio no autorizado, incluso con el uso de una prueba de polígrafo. Durante este tiempo, Coronel Feria la mantuvo contra su voluntad en el sótano del palacio presidencial durante casi 48 horas. El coronel Feria debe regresar a Colombia para enfrentarse a la justicia".

El coronel había nombrado para su defensa al abogado penalista de la Universidad Externado, Marlon Díaz, quien además es conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y docente universitario quien no salió bien librado ni en su alegato frene a la Fiscalía en Colombia ni ante el Departamento de Estado. Esta semana se conoció la respuesta que llegó con la forma de ultimátum que le dio 15 días al exjefe de seguridad del presidente Petro para regresar al país donde lo espera la justicia para responder por sus actuaciones en las que está involucrada nada menos que la Canciller de Colombia, Laura Sarabia.