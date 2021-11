El ABC del panorama político a 6 meses de las elecciones

Por: Henry Mesa Balcázar |

noviembre 21, 2021

Es hora de hacer un breve esbozo de las estrategias de batalla por el poder que han asumido los actores principales para ganar el premio mayor del 2022.

1. La estrategia de Juan Manuel Santos: cooptar desde todos los flancos al centro político.

Es preciso comenzar diciendo que Santos está ejecutado una amplia estrategia de cabezas de puente y frentes múltiples:

Ha infiltrado al centro caótico y a la izquierda radical, con sus alfiles multipropósito: Alejandro Gaviria, Fajardo, Cristo, De la Calle, Goebertus, Cárdenas, los "hermanitos" Galán, Barreras y Prada, citando sólo a los más relevantes. Y ya logró infiltrar al espectro de la derecha pura y dura, con Juan Carlos Echeverry.

Ahora bien, es necesario advertir que la gran apuesta real del indudablemente osado Santos es cooptar de tajo y sin posibilidad alguna de escapatoria al Centro político, aplicando una táctica envolvente por todos los flancos posibles, utilizando para ello a sus mejores peones (arriba nombrados).

Sin embargo, por si nada de eso saliera bien, ya el Nobel seudolondinense tiene perfilado un poderoso as bajo la manga: Íngrid Betancourt, la cual llegado el momento fungirá ya sea como gran componedora de una aparentemente amplia coalición de "fuerzas democráticas de centro" o, en el caso más extremo y audaz, como carta disruptiva final encabezando una gran candidatura de salvación nacional en contra de los dos "extremos deleznables que son el uribismo y el petrismo"...

De este modo, lo que no sospechan siquiera personajes como Claudia López, Angélica Lozano, Antanas Mockus, Jorge Enrique Robledo, Ángela Robledo o Antonio Navarro es que su tan cacareado "centro" es ahora el gran señuelo estratégico de la maquiavélica estrategia de Santos (y de ese rancio, clasista, centralista y podrido establecimiento capitalino y elitista que él encarna y dirige) para recuperar de facto el poder total del país, y que están jugando sin saberlo el papel de idiotas útiles al pleno servicio del tartufo seudolondinense.

Santos, adicto al poder (al igual que Uribe) oteó a kilómetros (como buena hiena) la sangre manando a borbotones de ese centro melifluo plagado de incoherencias, ambiciones desbordadas y egos descomunales, y supo darse cuenta de que esa era la plataforma perfecta para lograr sus fines. Su carta maestra es por ahora el soberbio e hipócrita Alejandro Gaviria, y si este llega a fallar (¡y fallará!), su as letal será Ingrid Betancourt. El resto será muy pronto historia patria...

En conclusión, el Centro es ahora un irredimible rehén de la estrategia de Santos, y los únicos que no han podido ni podrán darse cuenta de ello son aquellos y aquellas que alguna vez soñaron con materializar una opción alternativa de poder, política y sociedad para este país...

En síntesis, el propósito estratégico de Santos es cooptar subrepticiamente al centro ideológico y a la izquierda radical (en la medida de lo posible), y enrocarse en cada una de sus distintas vertientes para lograr "sí o sí" recuperar el poder y el gran botín del Estado en el 2022.

En lo que al petrismo se refiere, Santos pretende que el reptil Barreras logre la vicepresidencia o, en el peor de los casos, quedarse al menos con una décima parte del preciado botín del estado en el caso de un muy probable triunfo de Petro.

Lo que no saben es que Petro y sus máximos alfiles (Bolívar, Cepeda, Alexander López) están aplicando la estrategia de "recibir y prometer parte de la torta a todo aquel que sume votos", así tengan que taparse la nariz como en los casos de Barreras y el tal pastor Saade; empero, una vez logren el poder, es un hecho inexorable que excluirán primero, y borrarán del mapa después, a esta clase de buhoneros y mercachifles de la politiquería.

Las mentes totalitarias y neocomunistas no toleran compartir el poder con ninguno que no sea de su "rebaño sagrado" una vez llegan al poder. Primero purgan y aniquilan en gulags o condenan al ostracismo a los ajenos a su dogma, para luego purgarse y exterminarse entre ellos, no sin antes haber sumido a sus pueblos en el odio, la miseria y la mendicidad... Tal y como lo hicieron Lenin, Stalin, Mao, Fidel, Chavez, etc...

2. La estrategia del Uribismo y la derecha colombiana: construir un candidato viable, es decir, creíblemente limpio de uribismo.

Por otro lado, la estrategia del Uribismo y la derecha es un poco menos imbricada (no son muchas las opciones y el margen de acción que les quedan) pero sí pueden llegar a ser medianamente efectivas, dependiendo de los errores que puedan cometer el Centro (entiéndase por "Partido en la sombra de Santos) o la izquierda radical en los meses por venir.

Esta estrategia consiste, fundamentalmente, en construir un candidato viable, creíble, mercadeable y plausible que pueda derrotar al Centro en primera vuelta y, en segunda vuelta, derrotar a Petro avivando nuevamente el miedo visceral (y ampliamente justificado) que generan en muchos colombianos el comunismo y ese fatídico espejo que son Venezuela y Nicaragua.

Empero, el otro hecho primordial es que ya las mentes maestras de la derecha dura colombiana (Uribe y su séquito, Pastrana y su combo, una parte visible y decente del gran empresariado nacional y ese otro poder en la sombra constituido por tenebrosos empresarios, ganaderos, mafias regionales y terratenientes) ya aceptaron -aunque con gran dificultad- que para poder encontrar y construir un candidato de esas características, es decir VIABLE, es imprescindible despojarlo, al menos para la primera vuelta, de todo tinte uribista.

Para ello han asumido una clara estrategia de "blanqueamiento multilateral", la cual consiste en desarrollar dos frentes simultáneos de acción: por un lado la desprestigiada y poco llamativa "consulta" del Centro Democrático, de la cual saldrá un candidato o una candidata aparentemente ungido por Uribe, la cual no es más que un simple señuelo para engañar a dummies.

Simultáneamente se adelantará la verdadera consulta de todo el espectro de la Derecha, aquella que servirá no solamente para encontrar el candidato viable antes mencionado, sino fundamentalmente para "lavarle la cara de Uribismo a dicho candidato".

El mecanismo es a todas luces evidente: harán todo lo posible para montar una gran consulta de amplio espectro basada en una formidable maquinaria de dinero, burocracia, clientelismo y voto amarrado, en la cual seguramente estarán personajes como Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Dilian Francisca Toro, David Barguil, Juan Carlos Echeverry (el infiltrado de Santos) y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Aquí no hay que llamarse a engaños: Fico es el ungido de antemano, el elegido desde ya por los grandes poderes fácticos de la derecha colombiana, incluido Uribe. Así las cosas, Fico Gutiérrez ganará trotando esta amplia y poderosa consulta, blanqueado y liberado (al menos eso es lo que ellos quieren creer) del lastre de Uribe y se aprestará a derrotar en la primera vuelta (para ese entonces ya con toda la horda uribista a su lado pero de un modo mucho más "disimulable") al candidato surgido del centro (llámese "El gran Caballo Troyano de Juan Manuel Santos) para luego enfrentar Petro en la segunda vuelta de junio del año entrante.

La estrategia es brillante y osada, pero inocultable ante unos ojos del pueblo colombiano cada vez más expertos en desvelar trampas y engaños, excepto las urdidas por el Petrismo...

En cuanto a César y Simón Gaviria, fieles a su muy efectivo método espurio de siempre, dividirán fuerzas entre la coalición de Santos y la de la Derecha...

César Gaviria cometió un error letal: creyó que Alejandro Gaviria era su potro, y no supo darse cuenta de que éste siempre fue el caballo de Troya de Juan Manuel Santos... La ira de César Gaviria es porque se ha dado cuenta demasiado tarde de que fue usado por Santos de la manera más fría y certera...

3. La estrategia de Petro: real politik neocomunista: hablarle al oído a los indignados, recibir todo aquello que sume votos y "cernir" una vez logrado el poder.

La estrategia de Petro es simple, pragmática e implacable, puesto que cabalga sobre las pulsiones inconscientes de millones de colombianos (ira, frustración, desesperanza, resentimiento, sed de revancha, desespero por encontrar un mesías vengador y estrechez emocional e intelectual), sobre la desvergüenza casi sicópata de un "establishment" que perdió toda noción de discreción y decencia y sobre los errores permanentemente cometidos por unos opositores a los que les sobran agallas pero les faltan neuronas (a excepción de Santos, claro está).

Su estrategia es, por ende, meridiana y muy efectiva, basada en un relato poderoso que llega directamente al sistema límbico de trece millones de desposeídos, una real politik neocomunista capaz de recibir a todos aquellos capaces de sumar votos y un aprovechamiento eficaz de los errores y falencias de cada uno de sus potenciales adversarios en segunda vuelta. Punto.

4. La estrategia de los "demás": inexistente.

Finalmente, puede expresarse con absoluta certeza que los "demás" simplemente no cuentan. El centro porque murió (aunque ellos no lo saben o no lo quieren aceptar puesto que es muy difícil reconocer un suicidio) y reencarnó como un rehén transmutado en el partido de facto de Juan Manuel Santos.

Y los demás o no existen, o son simples peones y por ello mismo irrelevantes.

Restan menos de seis meses y, aunque muchos piensen que todo está por hacerse, ya en realidad las cartas han sido irreversiblemente jugadas y siniestramente marcadas.