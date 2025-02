El 28 de febrero, el cielo se viste de gala con una alineación planetaria; así puede ver este espectáculo

Por: Paula Sophia Martin Peñuela |

febrero 24, 2025

Uno de los espectáculos astronómicos más relevantes del año, que empezó en los últimos días del primer mes del año, será completamente visible el próximo 28 de febrero. En términos generales, los planetas siempre mantienen una órbita específica —plano que se conoce como eclíptica—; sin embargo, debido a la posición de la Tierra con respecto al Sol, no suelen ser visibles al mismo tiempo desde la superficie terrestre. Esta vez hay una excepción a la regla, pues se podrá tener una vista panorámica de los astros al mismo tiempo.

Una de las grandes novedades del evento será la oportunidad de ver a Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar y más cercano al Sol. A diferencia de otros eventos de este tipo, una gran parte de la alineación podrá observarse a simple vista sin necesidad de equipos especializados como telescopios o binoculares. David Tovar, profesor de astronomía de la Universidad de La Sabana, explica que “Venus, Marte, Júpiter y Saturno reflejarán una cantidad de luz suficiente para ser identificados fácilmente, mientras que Urano y Neptuno debido a su distancia con el Sol solo podrán distinguirse usando equipos astronómicos”.

Según el experto, este fenómeno se podrá observar desde cualquier parte del territorio colombiano y recomienda estar atentos a la bóveda celeste desde las 5:30 pm. Todo dependerá de las condiciones climáticas, pues para que pueda darse la observación se requiere un cielo despejado y, preferiblemente, poca presencia de luces artificiales.

¿Qué implican este tipo de sucesos?

Con la reciente popularidad de creencias como la astrología o los signos zodiacales, es común ver información acerca del impacto que tienen los movimientos planetarios en la vida cotidiana. Sin embargo, desde una perspectiva científica, no es posible hablar de un impacto específico y masivo de acontecimientos como este. “Imagine, por ejemplo, que usted se encuentra en una estación de Transmilenio o metro, los buses de las distintas rutas suelen tener horarios diferentes, por lo que es muy raro ver la llegada de siete al mismo tiempo. No obstante, si esto sucede no cambia nada, es un simple trancón. En el caso de los planetas es algo muy similar, solo que ver ese 'trancón' en el mismo cuadrante del cielo es algo espectacular”, aclara Tovar.

Ahora bien, esta es una oportunidad única, ya que según los expertos, la posibilidad de ver tantos planetas a la vez solo volverá a presentarse en el año 2492.

