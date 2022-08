Egan les cierra la boca de un cachetazo a los petristas que le deseaban lo peor

.Publicidad.

Cuando se chocó contra un bus, mientras entrenaba por las carreteras de Cundinamarca, se rompió 20 huesos y el primero dictamen afirmó que Egan no sólo no volvería a caminar sino que podría perder su vida. Sin embargo a los 2 meses ya el campeón del Tour del 2019 ya estaba sentado en una bicicleta desafiando montañas. Se decía que su recuperación podría durar dos años antes de volver a competir. Pero con Egan los tiempos humanos no funcionan y ahí volvió, 8 meses después ya está listo para volver a una competencia.

Su sueño inicial de este Wolverine, apodo que le dieron los médicos por su impresionante capacidad de recuperación, era correr la Vuelta a España pero no pasó, sin embargo este 16 de agosto regresará a competencia oficial disputando el Tour de Dinamarca. Basta recordar que Egan tuvo un 2022 muy duro no sólo por su terrible accidente sino por el enfrentamiento que tuvo con las huestes que apoya al nuevo presidente Gustavo Petro. Fue un enfrentamiento directo en donde Bernal fue el gran perdedor luego del triunfo del del Pacto Histórico.

-Publicidad.-

Incluso muchos seguidores del nuevo presidente le deseaban todo el mal posible y vaticinaron que jamás volvería a correr en bicicleta. Todo esto terminó y Egan, como siempre ha hecho en su carrera, va cerrando bocas. Esperemos que logre terminar la competencia y se ajuste para su objetivo un poco ambicioso que tiene: correr el mundial de ruta con su país, Colombia.