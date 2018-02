Egan ‘La Bestia’ Bernal, les dio sopa y seco a Nairo y Rigo

Se acabó la Oro y Paz con llegada a Manizales y Egan Bernal demostró que tiene todo para ser el mejor ciclista de Colombia. Nario Quintana, nuestro Nairoman, tenía la camiseta de líder y para todos era casi un hecho que iba a salir campeón. Rigoberto estuvo pegado a su rueda en estos días, pero nadie contaba con el joven Egan Bernal. En Europa ya lo comparan con los grandes del ciclismo, pero no creen que sea una futura estrella, Egan ya es un profesional y es mejor que muchos del pelotón.

Nario no pudo con un jovencito de 21 años que le demostró que ya existe alguien mejor que él. Con respeto, Egan se ganó un puesto en el lote de favoritos y les enseñó como se revientan piernas en menos de 1 kilómetro. Urán pasó desapercibido y fue opacado por la rueda del joven del Sky, que lleva unos pocos meses en el equipo británico. En un año ya ganó el Tour de L’Avenir, el mejor joven en Australia en el Tour Down Under y campeón nacional de contrarreloj. Ahora, ganó la primera edición de la Oro y Paz 2.1, además, se vistió con la camiseta del mejor joven.

Los colombianos, que se han tomado Europa de a poco, tienen miedo porque un compatriota, él solo, se comerá todo el mundo.

