El aprendizaje según Meta (antes Facebook)

Metaverso es un concepto de moda, que para muchos podrá sonar novedoso, aunque no lo es tanto; la ciencia ficción fue la encargada de introducir este concepto que por estos días satura a los buscadores de internet más populares.

Pero tampoco es Mark Zuckerberg el único que ha propuesto traer el concepto de metaverso de la ciencia ficción a la realidad, pues muchas empresas de realidad virtual ya han hecho importantes avances en esta tecnología y la misma concepción de los dispositivos de realidad virtual se puede entender como el acercamiento primario a un metaverso rudimentario.

Pero ahora que los millonarios del mundo han empezado a apostar por desarrollar herramientas tecnológicas diversas y especializadas en realidad virtual, la creación de un metaverso como lo concibió la ciencia ficción, está más cercano que nunca y en pocos años haremos parte activa de esta realidad que ya no solo será un recurso para el entretenimiento sino para prácticamente cualquier actividad que queramos hacer en nuestra vida, la educación, la ciencia, el deporte, el arte, la política y la guerra harán parte de los metaversos.

Cada disciplina y cada ciencia, unas más pronto que otras, ya están pensando la forma en cómo se introducirán dentro de esta nueva “realidad paralela” que la tecnología ha empezado a desarrollar.

He pensado que la infinidad de soluciones que el desarrollo de los metaversos traerá a la humanidad son fascinantes, de hecho, en el momento que Facebook compró a Oculus me di cuenta cuales eran las intenciones de la empresa de Zuckerberg, incluso pensé que el metaverso y el proyecto de internet satelital de Starlink darán la oportunidad de solucionar final a los límites de la educación y el analfabetismo entre otras.

La integración de estas dos tecnologías permitirá que hasta los habitantes de las zonas más remotas del planeta logren acceder a la educación de más alta calidad, más temprano que tarde aparecerán escuelas, colegios y universidades ofreciendo el mejor portafolio educativo con los docentes más expertos en cada área para clases en las que estarán presentes alumnos de todo el mundo que recibirán clases en su propio idioma ya que la tecnología está muy cerca de acabar con el castigo de la torre de babel (traducción verbal y escrita simultánea e instantánea).

Los gobiernos de los países más pobres tendrán la oportunidad de enviar dispositivos de realidad virtual a las zonas mas alejadas para que cada niño y niña se conecte a través de una antena de Starlink comunitaria, a su clase en una escuela virtual del metaverso, donde los profesores con las mejores competencias en cada una de las áreas de educación formal, ofrecerán unas clases altamente novedosas, lejos del pupitre, el pizarrón, el borrador y en general, de la educación confinada.

Ese modelo educativo que hemos conocido hasta hoy, el modelo de la revolución industrial, genialmente ilustrado en la canción/video Another Brick In The Wall de Pink Floyd, será una anécdota nostálgica para contar e nuestros nietos, como hoy hablamos de la televisión a blanco y negro, los diskettes o los telegramas.

La educación en los metaversos será algo tan extremadamente revolucionario, tanto que la humanidad se trasformará por completo,. La educación como la conocemos es muy limitada, lenta, fatigante y tediosa; el metaverso permitirá que toda esa pesada carga teórica que contiene la educación magistral, se vuelva un mar infinito de experiencias que abrirá la capacidad cognitiva e intelectual de los seres humanos a un nivel hasta hoy desconocido.

El poder de la mente humana escalará a un nivel jamás visto ni esperado, solo imaginemos a niños en edad prescolar, inmersos en una experiencia que atrapará el 100% de su atención donde aprenderán a contar en medio de colores, sonidos y sensaciones que llevaran su infinita imaginación por los ambientes pedagógicos mas sofisticados, una clase de matemáticas sobre funciones y calculo integral, donde se pueda vivir la experiencia aplicable de estos aburridos temas en la realidad virtual de un metaverso, una experiencia multisensorial de los principios de la termodinámica o la física cuántica ante nuestros ojos, oídos y tacto, viajar con el propio Steven Hopkins hasta una agujero negro y verlo como aplica sus teorías sobre el horizonte de sucesos.

Conocer la historia del antiguo Egipto, las cruzadas y el imperio romano, estando presente en castillos, batallas y situaciones determinantes para la historia de la humanidad, cabalgar al lado de don Quijote de la mancha y su escudero sancho o ser espectador en primera fila del momento exacto del desembarco de los españoles en América o la toma de la cancillería en Berlín por parte de los aliados. Recibir una explicación y poderle hacer preguntas al propio Leonardo da Vinci sobre los detalles de su Gioconda. Estar en el momento exacto cuando se produjo el BigBang o estar en medio de una huida de una manada de velociraptores.

Esta misma visión de la educación aplica para la educación superior, tal vez las actuales universidades o unas nuevas, abrirán sus “campus” en el metaverso, allí te podrás matricular y escoger el programa de estudios que más se acomode a tu gusto y tiempo, donde, además, podrás escoger entre una variada oferta de los profesores más expertos del mundo en cada materia, quienes desde la comodidad de su hogar, tal vez en chanclas y una bata, ofrecerán una catedra en el metaverso dentro de un ambiente espacial, una playa paradisiaca en el atlántico o dentro de un ambiente que brinde todos los recursos suficientes para dar una detallada explicación teórico-práctica de lo que pretenden enseñar.

Si los metaversos se conciben como un proyecto democratizador e incluyente, el acceso a estas experiencias educativas las podrá tener desde los miembros de las más poderosas oligarquías hasta los niños mas pobres y vulnerables de África, estarán uno al lado del otro, probablemente sin saber quién es quién, solo conociendo cada uno la esencia del otro tras un avatar que evitará cualquier prejuicio y discriminación; con el tiempo, la distinción de clases y los niveles de desarrollo entre países irán desapareciendo así como las fronteras entre los mismos. Estamos ad-portas de una nueva era de la humanidad.