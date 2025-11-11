AVISO ELKIN SANTIAGO TRIVIÑO RAMÍREZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 1019085942

Grupo Logístico Especializado

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley y con el fin de dar a conocer a los interesados, se informa que el señor Elkin Santiago Triviño Ramírez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1019085942, quien laboró en esta entidad hasta el día 31 de octubre del 2025 día en que falleció.

Por lo anterior, se encuentra pendiente el pago de la liquidación laboral a los beneficiarios del causante, la cual comprende los conceptos de cesantías, vacaciones, prima.

Se invita a las personas que se consideren con derecho a reclamar dicha liquidación a presentarse ante Grupo Logístico Especializado, ubicada en Normandía Cra 70 # 48-45 o comunicarse al teléfono 3102660347, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación de este edicto, aportando los documentos que acrediten su calidad de beneficiarios conforme a la ley.

Vencido este término, la entidad procederá a efectuar el pago a quien legalmente corresponda.

En Bogotá, a los 11 del mes de noviembre de 2025.

Diana Carolina Marulanda Estupiñán

Cargo Representante Legal

Grupo Logístico Especializado

