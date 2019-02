Duvan Zapata, el crack que Pékerman despreció

Cuando apareció en la nómina que disputaría el partido decisivo para clasificar al mundial de Rusia, se sintió que se hacía justicia. Duván Zapata a los 27 años debió esperar mucho tiempo para ser titular de la selección. Venía de hacer todo el proceso. Había debutado a los 16 años gracias a una decisión del técnico Diego Edison Umaña. Cuando los técnicos que lo vieron lo veían demasiado grande, demasiado torpe para ser un crack su mamá, Elsa Celis Banguero, creyó en él. Sabía que Duván tenía el fuego sagrado. Le respetó su decisión de dejarlo cumplir con su destino. Todo salía bien. A comienzos del 2011 Duvan fue seleccionado para integrar el equipo que defendería la bandera nacional en el mundial que se jugaría en nuestro país. El técnico Eduardo Lara los concentró en Bogotá. Doña Elsa estaba visitando familiares en Chilehasta que un dolor insoportable en el estómago la obligó a devolverse a Colombia. Una semana después de su llegada, luego de un pésimo diagnóstico, moría de un paro cardiaco.

Duvan casi no jugó ese mundial. No podía sacudirse la tristeza. Cuando le hizo el gol a México en cuartos de final señaló su mano al cielo. Se lo dedicaba a Doña Elsa. A partir de allí ella se convirtió en el ángel que cuida su éxito. Una oración encendida a su mamá fue lo último que hizo antes de salir al terreno de juego del estadio Nacional de Lima. Su actuación fue determinante para que Colombia ese día clasificara a su sexto mundial. Arrastraba la defensa con su cuerpo de gigante, el mismo con el que desafiaba a los defensas que lo marcaban en la destartalada cancha en la que jugaban en El Tamboral, la pequeña Vereda de Padilla Cauca de la que salió con su familia cuando tenía a seis años. Se establecieron en Cali a donde llegaron al barrio Ciudad Cordoba. Y desde ahí no lo paró nadie, ni siquiera los palazos que le ha dado la vida.

La muerte de su madre no fue el peor de todos. Nadie lo sabe pero para Duvan Zapata no haber ido al Mundial de Rusia fue devastador. Se había preparado, había hecho lo posible para ir. Unas semanas antes de acabar la temporada el temible bombardero sufrió un problema en el recto femoral del muslo derecho. Sin embargo, pocos días antes de que Pekerman diera su lista definitiva, Duvan Zapata estaba listo. Lo que nunca se pudo entender es por qué, si Borja y otros jugadores como James Rodriguez estaban reventados físicamente.

Nadie entendió por qué jugadores como José Heriberto Izquierdo fueron elegidos por encima de Duván Zapata. Si, el toro todavía no es el super crack que rompe records en Europa, pero si tenía más credenciales que el hombre del Brighton de Inglaterra. Algunos medios decían que estaba lesionado pero, la verdad, eso lo había superado hacía rato. Su juego en el amistoso contra Francia le había dado una posición dentro del terreno de juego: liberar del trabajo sucio a Falcao. Los dos delanteros podrían alternarse, llevarse la marca y hacer goles. Los rumores cercanos a la selección señalaban a la mano del empresario Norman Capuozzo en esa inexplicable decisión.

En la actualidad Duvan Zapata es el goleador de la liga italiana superando a Cristiano Ronaldo. Carlos Queiroz, el próximo técnico de la Selección Colombia, no pone en duda en ningún momento su titularidad en la Copa América.