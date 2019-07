Duque cumplió su promesa: no ser un presidente encumbrado en un palacio

Es la hora y no he terminado de entender por qué tantas críticas a los viajes que ha hecho el presidente Iván Duque al exterior, si de cada uno ha traído grandes resultados, muy provechosos para el país. Tampoco entiendo la crítica a que el presidente haya hecho visitas al extranjero, cuando permanentemente se encuentra recorriendo todo, absolutamente todo, el territorio nacional, cumpliendo su compromisos de campaña de no ser un presidente encumbrado en un palacio.

Iván Duque no solo ha visitado los 32 departamentos en menos de un año de gobierno, sino que ha repetido sus visitas en varios departamentos en más de una ocasión.

-Publicidad.-

Hablemos solamente de lo productiva y exitosa visita de Estado a China que culmina hoy. Fueron necesarios 2 días y medio de Duque en China para conseguir los siguientes resultados:

1. Acuerdo del sector bananero colombiano para vender 4 millones de cajas de banano a China, por un valor anual de 30-40 millones de dólares, convirtiéndose el banano en el primer producto de exportación a China.

Publicidad.

2. Firma de protocolo para el ingreso del aguacate Hass a China, donde se enviaran de 5-6 contenedores al país asiático inicialmente, por valores superiores a los 300 mil dólares.

3. Acuerdo en materia de comercio electrónico, donde se ofrecerán producto electrónicos colombianos en China, así como utilizar las plataformas de facilitación aduanera.

4. Acuerdo donde China aportará 3.000 paneles solares a Colombia para beneficiar a miles de familias colombianas.

5. Firma de acuerdo para repatriación de presos. Adelantó además el presidente conversaciones para un tratado de extradición.

6. Avance en los protocolos para exportación de Colombia a China en carne de cerdo, res y camarón.

7. Avance sólido en la propuesta de tener un vuelo directo entre Colombia-China para seguir fortaleciendo el turismos y las relaciones comerciales en el marco de la celebración de los 40 años de relación Colombia-China.

8. El Banco de Desarrollo de China financiaría la vía Mar 2, financiamiento superior a los 400 millones de dólares, siendo la primera vez que el Banco de Desarrollo de China financia una APP en Colombia.

9. Acuerdos suscritos entre el sector privado por más de 1000 millones de dólares en materia de energía.

10. Se abren las puertas para que productos como el café y algunas frutas puedan entrar a China desde Colombia.

11. Formalizar la invitación al presidente de China Xi Jinping de visitar Colombia para seguir fortaleciendo los acuerdos producto del viaje.

12. Crear una iniciativa de fortalecimiento en todos los campos con China de cara a los próximos 40 años de relación.

13. Acuerdo de convenio educativo con la Universidad Distrital dentro de las plataformas de educación en China, además de 100 becas en industria creativa.

14. Cooperación e intercambio de prácticas en materia de transporte, donde se desarrollan distintos campos como la financiación de la vía Buenaventura-Puerto Carreño.

Los últimos 14 acuerdos, los cuales son todos provechosos y nuevos para Colombia, son 14 posibilidades que antes no teníamos y que solo con 2 días y medio de visita del presidente Duque llegarán beneficios a todo el territorio nacional en todas las áreas posibles: energía renovable, infraestructura, diplomacia, agricultura, comercio, justicia, entre otras.

Vale la pena decir que días previos al viaje, el canciller junto varios ministros en rueda de prensa le anunciaron al país que la visita del presidente Duque a China traería grandes resultados, hoy estos son reales.

Es razonable que en una democracia existan críticas y diferencias, es natural de la democracia, pero esas críticas deben estar fundamentadas en buscar el beneficio del país y no la destrucción de una persona. Lo que acaba de hacer el presidente Duque en un par de días es darle al país desarrollo para los próximos años. Siga así presidente, Dios le guíe.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!