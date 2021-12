Dua Lipa visita Colombia: todo lo que necesita saber sobre su concierto

.Publicidad.

No paran los anuncios de conciertos para el otro año en Bogotá. Como si fuera poco el cartel del Jaming, el del Estéreo Picnic o la presencia de Miley Cyrus y Coldplay, llegará también al país la tres veces ganadora del Grammy: Dua Lipa.

La artista femenina con mayor número de streams en Spotify viajará por Buenos Aires, Santiago de Chile hasta aterrizar en Bogotá el 18 de septiembre para su tour por Latinoamérica. El show será en el Parque Salitre Mágico y los precios de boletería están entre $270.000 y $504.000 en las dos únicas localidades disponibles.

Quienes quieran asistir podrán acceder a las entradas en preventa AVAL desde mañana martes 14 de diciembre a las 10:00 a.m hasta el miércoles 15 de diciembre a las 11:59 p.m. La venta para el público en general iniciará el jueves, 16 de diciembre a las 10 a.m.

Es la primera vez que Dua presenta el álbum en vivo desde su lanzamiento. La cantante británica ya había hecho un concierto virtual durante la pandemia que tuvo más de 5 millones de espectadores durante su emisión inicial y contó con invitados especiales como: Angele, Bad Bunny, Elton John, FKA Twigs, Kylie Minogue, Miley Cyrus, Tainy y J Balvin, colombiano con el que tiene una canción.

"Future Nostalgia" es el álbum top 10 de más larga duración de una artista femenina en el Billboard 200 este año y fue el álbum #1 con mayor número de streams de 2020 en Spotify. Aterrizó en las listas de fin de año "Best Of" de todos, desde Rolling Stone hasta Billboard y Pitchfork, y generó múltiples éxitos en todo el mundo, incluidas las canciones #1 "Break My Heart", "Levitating", que todavía encabeza las listas y es la canción de más larga duración en la lista de reproducción Today's Top Hits de Spotify, y el sencillo principal de 4 veces platino de Estados Unidos. "Don't Start Now" que rompió su mejor récord personal de semanas en el #1 en la radio US Top 40 y es la canción con mayor número de streams en la lista de reproducción Today's Top Hits de Spotify en la historia.

Dua encabeza la lista de artistas de Spotify como la artista femenina con mayor número de streams en la plataforma y actualmente es la cuarta artista más grande en general con más de 65 millones de oyentes mensuales. La cantante recibió 6 nominaciones en los Grammy 2021, incluyendo Grabación, Canción y Álbum del Año y ha sido ganadora de 3: Mejor Álbum Vocal Pop este año y al Mejor Artista Nuevo y Mejor Grabación de Baile en 2019.

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes explotaron a la espera de la que muchos llaman 'la nueva reina del pop':

DUA LIPA VIENE A BOGOTA AAAA pic.twitter.com/IyklE23R06 — Lauro 🦔 (@laurilml) December 10, 2021

Mañana cuando salgan las entradas a la venta de Dua Lipa y anuncien las ventas de Miley Cyrus: pic.twitter.com/HTzy0ThZV1 — cristian (taylor’s version) (@cristianfortega) December 13, 2021

Hermosa Dua Lipa comiendo changua😍 pic.twitter.com/LNFzzLhVam — Bryañ Oveja Arisca (@bryanreyy_) December 11, 2021