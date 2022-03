¿Dónde están los doce años de activismo de Mafe Carrascal?

Por: Christian Manuel Castro |

marzo 09, 2022

En diciembre de 2021, mientras revisaba posibles candidatos para el Congreso, me topé con Mafe Carrascal. La primera vez que la vi fue en la Universidad del Rosario. En sus ojos se veía la proyección de aquellos que nacen para ser políticos, así entren a ese mundillo y se den de cuenta que en él pulula lo peor del ser humano. Ese mismo mundillo ha tenido que echar mano de influencers, tuiteros y caras bonitas para graduar candidatos. Eso fue lo primero que pensé cuando vi a Mafe Carrascal en la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá y en un puesto privilegiado, por encima de otras personas con más trayectoria ¿Qué mérito tenía Mafe, además de ser mediática desde 2018 para acá? Osé a preguntárselo directamente en Twitter y de aquí viene todo este artículo e investigación.

Le pregunté a Mafe Carrascal cuál era su mérito y me respondió que llevaba 12 años haciendo activismo político. Esa respuesta me sorprendió, pues como me respondió esto en diciembre de 2021, significaba que llevaba desde más o menos 2009 haciendo activismo y moviéndose en la esfera pública. Le reproché que esa información me parecía exagerada y tal vez, falsa. Ella se dio a conocer por la campaña ElPaísPrimero en 2018 que buscaba la unión de Fajardo, Petro y De la Calle. Luego hizo un par de campañas en contra del Grupo Aval y una en la que escupía después de tomar un vaso de agua. Así que revisé el Linkedin de la candidata y en efecto comprobé: eso de los 12 años haciendo activismo no es tan cierto.

Como mi intención no era más que aclarar una duda sobre una persona que aspira a vivir del erario público, le revelé mi fuente de la crítica a Carrascal. Ella salió al paso diciendo que mi investigación era pobre y que el Linkedin estaba desactualizado y que ahí no estaban todas sus causas. Cosa más rara, pues nunca he visto un Linkedin tan completo como el de Mafe; le faltó poner que fue personera del colegio. La candidata me hizo una invitación con un tono que pensé que era amable pero luego entendí que era hipócrita: te invito en febrero a darte cuenta de dónde salen estos doce años de activismo. Acepté la invitación y aguardé hasta entonces. Lo que me encontraría sería bastante llamativo.

Llegó febrero, empezaron las correrías y las campañas, acudí al Twitter de Mafe a ver qué era lo que tenía para mostrarme. Oh sorpresa, me había bloqueado con antelación, previendo que yo sería uno de sus críticos respecto a esa afirmación de “llevo 12 años siendo activista política”. Además, como si fuera el colmo del descaro, cerró su cuenta de Linkedin. Sin embargo, yo había guardado evidencia previendo una jugada de este estilo; me conozco a los políticos. Hagamos un recuento por ese perfil de Linkedin Mafe Carrascal que me llevó a plantearle dudas y a ella a censurarlas.

Si la afirmación de Mafe es cierta, debería llevar, por lo menos, desde 2010 en la esfera público ejerciendo activismo. En 2012 fue coordinadora de Redes Sociales de Gustavo Bolívar. Ese mismo año, creó una fundación anticorrupción que duraría un año; ahí le contamos el primero. Luego, en los próximos tres años, Mafe sería asistente de investigación en la Universidad de Buenos Aires, promotora cultural de la Universidad del Rosario, blogger en El Tiempo, asesora digital y de comunicaciones en el sector público y privado y, finalmente, coordinadora de comunicaciones de la campaña Inti Asprilla. En mi opinión, ni ser blogger en El Tiempo ni trabajar en campañas políticas es activismo. Seguimos.

Nuevamente, en los próximos tres años, es decir, hasta 2018, Mafe trabajó como apoyo a comunicaciones en la Alcaldía y el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, columnista en KienyKe y también en Revista Soho (¿será que lo cuenta como activismo?). En este periodo de tiempo, se destaca que creó una iniciativa llamada “IdeasxBogotá”, la cual dejó cualquier actividad en 2019, cuando justamente, su nueva iniciativa “ElPaísPrimero” se consolidó mediáticamente. Finalmente, trabajó dos años en una UTL del Congreso antes de lanzarse a la Cámara por Bogotá.

Lo que demuestra este recorrido por el LinkedIn, que Mafe luego cerró, es que Carrascal siempre ha estado interesado en la política, pero no tiene 12 años haciendo activismo. En realidad, su fogueo público viene desde 2018. Es más, si quisiéramos ser benevolentes podemos sumarle las anteriores iniciativas, valiosas sin duda. De cualquier forma, no dan las cuentas, y lo que prueba esto es que Mafe durante mucho tiempo se dedicó a otras cosas distintas a hacer activismo y por eso no la tenemos en el radar desde 2010. Es más, puede que en realidad esté yo equivocado y que Linkedin no sea una fuente confiable, puede que Mafe me saqué fotos de 2010 siendo activista o cosas de ese estilo, pero entonces ¿Por qué no responder con ello ante la pregunta original, sino por el contrario, acudir al bloqueo (censura) y a la eliminación de su Linkedin?

Probablemente Mafe gane su curul y llegue al Congreso. Creo que será mejor que la mayoría de honorables que han pasado por el legislativo. Sin embargo, esto debería ser un llamado de atención para que Mafe Carrascal no agarre las malas prácticas de los políticos tradicionales, que, ante la crítica o el cuestionamiento, deciden evadir y censurar.

Sí, Mafe, existimos muchos ciudadanos que nos encanta hacer control social y cuestionar a los que se denominan líderes y aspiran a vivir del erario público. Por eso pregunté en Twitter y ahora en este artículo ¿Dónde están los doce años de activismo de Mafe Carrascal? Tú decides si responder con respeto y fundamentos, o si con bloqueos, censura y la eliminación de elementos de prueba que puedan jugar en tu contra. Ser político también se trata de estar sujeto al control ciudadano. Pilas.

