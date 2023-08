¿Dónde estaba Petro cuando Bolívar gritó: "coronel, ¡salve usted la patria!"?

Por: DIEGO MARIO ZULUAGA OSORIO |

julio 31, 2023

"De tanto perder, aprendí a ganar; de tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo” (Borges)

El nacionalismo, ideología y terquedad elementos comunes en el pensamiento de Simón Bolívar y Gustavo Petro fueron revolucionarios en su momento, pero se dejaron contagiar del poder y su demagogia; son importantes para la concepción de la nueva patria que se inició en su tiempo.

La historia nos ha contado de las peripecias del ser humano para gobernar a los otros, de como unos se convierten en “culebreros” por sus discursos propagandísticos, populacheros y otras tantas denominaciones.

Mientras que Simón Bolívar recurría a la interpretación de los hechos, a reclamar la libertad de los oprimidos y a la unión de las naciones, a pesar de su intolerancia; Petro dejó a un lado su pensamiento de izquierda socialista y poco a poco se fue convirtiendo en un izquierdista de derecha, basta ver sus discursos y sus conclusiones a veces traídos de los cabellos frente a la irracionalidad y la irrealidad social.

Pero cuál fue la razón para que Simón Bolívar extendiera su famosa frase “coronel salve usted la patria”, en el fragor de la batalla del pantano de Vargas, Barreiro expresó "Ni Dios ni nadie me quitará esta victoria" y ante la presunta victoria de este, Simón Bolívar se encomienda a la virgen del Rosario en Tutazá-Boyacá y aparece en este momento Juan José Rondón, ofreciendo sus servicios: “Mi General, ¿Cómo vamos a perder si nosotros no hemos peleado aún?'' (Melo), pronunciando entonces el libertador la frase conocida, procediendo este a atacar al enemigo inicialmente con 14 lanceros (no eran 14 eran algo más de 100), seguidos por la legión británica y uniéndose a la gesta el ejército colombiano, logrando así la conocida victoria.

Surge entonces la pregunta si Petro se asimila a Rondón, si es ese caudillo que hará el cambio que requiere Colombia, o continuará siendo ese personaje escondido en su propia egolatría, proponiendo lo que no se puede hacer ni cumplir, escondiéndose de sus propias mentiras como gran mitómano en el que se ha convertido, y lo peor, nadie cree en su palabra, solo sus seguidores que como borregos van al matadero, a ese sitio donde llegan los tercos, los sordos y ciegos de ideologías.

Cómo entender lo que dice y quiere el señor Petro, si nada bueno le sale, basta ver las promesas de San Andrés, las de la Guajira, la desbandada de sus seguidores y el cambio de ministros, y las salidas en falso en sus presentaciones internacionales.

Si bien es cierto el señor Gustavo Petro, presidente de la república de Colombia militó en el M 19 entre1978 y 1990, también lo es que su formación es de izquierda liberal, pero que ha impuesto esta ideología en cada uno de sus discursos, mostrándose tal como es y no como ese salvador al que nos hemos hecho referencia.

Y aunque viene perseguido no solo por lo anterior sino por su mandato como alcalde de Bogotá y el efecto del negocio de las basuras, de la pelea férrea contra las ordenes de la procuraduría, son cosas que hacen pensar esa dicotomía de mandato entre lo real y lo imposible.

Cómo ver a Petro como ese General Rondón, acompañado de sus lanceros, mal vestidos y a caballo, al ataque contra la infamia, la derecha y la ultraderecha, contra la desigualdad e inseguridad, cuando en vez de propender por solucionar estos y muchos otros problemas, se la pasa de polémica en polémica, cazando peleas entre nacionales e internacionales, criticando los sistemas extranjeros e interviniendo en los asuntos de otras naciones, cuando aquí y muy cerquita hay demasiadas situaciones que corregir, pobres a quienes ayudar pero no amparando a grupos guerrilleros, ni haciendo favores políticos a extraditados y a otras personas que han hecho parte de grupos guerrilleros.

Hay demasiadas cosas que enfrentar, pero no como lo ve Gustavo Petro y sus seguidores, falta crear conciencia nacionalista y ánimo patriótico, alimentar la seguridad social con tareas innovadoras, extender la búsqueda a las regiones de aquello que nos vuelve con pensar común, pero no una paz ni perdón social divididos, de seguir así seguiríamos estando y construyendo una patria boba, de la cual tenemos demasiado conocimiento y experiencia.

“La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sinsabores…” (Borges)