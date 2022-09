¿Dónde está la primera dama?

Sabemos que Verónica Alcocer no se caracteriza precisamente por su discreción. El bajo perfil no es lo suyo. Sin embargo, desde el baile en el Palacio de Nariño la noche del 7 de agosto, no hemos vuelto a saber de ella. Alcocer, católica de raza, es una señora de misa semanal quien está muy interesada en que la capilla del Palacio tenga sacerdote y por eso traerá desde La Guajira al sacerdote José Gregorio Diaz Zabaleta, pagándole cinco millones de pesos.

Se esperaba que Alcocer viajara a Londres en compañía del canciller Álvaro Leyva a los funerales de la reina Isabel como lo habían anunciado en los medios locales. Pero ni una solo foto apareció la primera dama. Sólo se sabe que el embajador de Inglaterra en Colombia se mostró complacido con la visita del canciller y Alcocer pero desde ese día no se sabe nada, sólo que podría estar en Nueva York al lado de su esposo, Gustavo Petro, quien tuvo una impresionante intervención en la ONU.

Incluso la presidenta de la Unión Europea destacó la reunión con Petro:

Discussed climate and environmental goals with President of Colombia @petrogustavo.

We must all raise our climate ambitions.

We are working on a stronger 🇪🇺🇨🇴 partnership, which can greatly benefit from #GlobalGateway pic.twitter.com/LR3qNlkHUd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 20, 2022