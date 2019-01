“Donald Trump es el único que puede sacar a Maduro a patadas”

Desde anoche los venezolanos sabíamos que estas marchas iban a ser diferentes. Que el chavismo estaba arrinconado. No era para menos. La alocución de Mike Pence, llamando usurpador a Maduro prendió las alarmas en Miraflores, la casa de gobierno que ocupan ilegalmente hace años esa camarilla chavista. Respondieron sólo como lo sabe hacer Maduro, el burro Maduro: a las patadas. Ya van cuatro manifestantes muertos. A eso se acostumbraron los chavistas, a responder con bala lo que inocentemente el pueblo pide solo con consignas.

Pero al pueblo lo que le hacía falta era el respaldo de un demócrata de verdad. De Trump los medios de izquierda dicen las peores barbaridades, sin embargo él está haciendo lo que el hipócrita del Obama nunca quiso hacer: respaldar al pueblo venezolano. Hoy el valiente Juan Guaidó se proclamó en el Chacao, en pleno Este de Caracas, presidente de la República. Los que queremos a Venezuela libre lo gritamos histéricos. En minutos Donald Trump hizo lo que ningún otro mandatario con ínfulas de demócrata hizo, reconocer que se puede acabar con el chavismo si desde Washington, reconoció a Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Sabemos la cercanía que tiene Trump con Putin quien cada vez desprecia más a Maduro. No me imagino pues que Rusia va a desatar la tercera guerra mundial por un país que se sumerge en la peor crisis de su historia, no me imagino a China, también muy cercano a la Casa Blanca, interviniendo. Maduro está solo y por eso Trump se mete con todo contra un tirano que ha usurpado al pueblo venezolano. Estas palabras de Trump son el principio del fin para Maduro: “Hoy, estoy reconociendo oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional de

Venezuela, Juan Guaido, como Presidente Interino de Venezuela. En su papel de única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la Constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y, por lo tanto, la oficina de la presidencia quedó vacante”

No sé si la caída será esta tarde o mañana o en un mes, pero sin el apoyo de Estados Unidos, con el presidente Trump dándole la espalda, desconociéndolo, nadie lo sostendrá. Gracias Donald Trump por salvar a Venezuela del monstruo de Maduro

