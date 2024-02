Docentes provisionales de la SED: ¿sin contrato, sin pensión y sin respuestas?

Por: MARÍA ERALDA GARAVITO RODRÍGUEZ |

febrero 07, 2024

Señor presidente Gustavo Petro, me dirijo a usted para expresarle mis respetos y admiración por la loable labor que ha venido realizando desde que empezó su vida como estudiante en pro de los que nacimos en una eterna desigualdad social.

Soy MARÍA ERALDA GARAVITO RODRÍGUEZ, nacida el día 30 de enero de 1958, en Sotaquirá, Boyacá, docente de Idiomas por vocación desde el año 1991, egresada de la Universidad Libre de Colombia, graduada en Filología e Idiomas, con especialización en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés de Universidad La Gran Colombia (entre otros estudios) ; soy madre soltera, tengo dos hijos: un médico y una periodista.

Me dirijo a usted para expresarle mi sentir respecto a lo que me ha ocurrido como docente, duré 11 años trabajando en colegios privados, desde el 2001 he trabajado como docente provisional en la SED, en el 2005 me presenté a examen, pero se me informó que mi nota fue de 2.96, por lo tanto, no pasé, en 2009 me volví a presentar y tampoco pasé, así que, seguí trabajando como provisional en la SED.

Mi inconformidad, extrañeza y reclamo es por lo siguiente:

Como mencioné arriba, en este momento soy docente provisional con contrato 2A, con una especialización, pues no me valieron más estudios y es como si al entrar al aula de clase, yo dejara mis títulos y mis conocimientos fuera de mí y del salón, no les valen para nada los estudios que he realizado durante mi vida de docente.

Pasé documentos a la SED en el año 2015 para que me fuera otorgada mi pensión por vejez, pero me fue negada porque, según la SED, yo me debía pensionar con 1300 semanas y 57 años de edad, la edad ya la tenía, pero tenía 1018 semanas, debía esperar.

Después me informé y supe que por haber laborado con la SED antes de junio de 2003, tengo derecho a pensionarle con el escalafón 2277, así que, en julio 12 de 2019 firmé poder a un abogado para que defendiera mis derechos legalmente adquiridos.

Como seguí estudiando y teniendo los tiempos requeridos, siempre gestioné los respectivos grados del escalafón docente que contempla el 2277, así que cuento con la resolución de escalafón 14, expedidos por la Secretaría de Educación Distrital.

El proceso se ha dilatado demasiado tiempo, el 11 de noviembre de 2022 salió a mi favor, pero la SED interpuso recurso y pasó al Consejo de Estado, no sé cuanto más debo esperar que me sean otorgados mis derechos que he adquirido como Ciudadana Colombiana.

No tengo sueldo por mi profesión y no cuento con otra entrada económica, me están vulnerando el derecho al trabajo, el derecho a ganarme mi propio sustento y el derecho a mi tranquilidad como ser humano y como persona de la tercera edad.

El año pasado logré pasar en una convocatoria para trabajar en el colegio nuevo Laura Herrera de Varela en la localidad de Bosa, demasiado lejos de mi residencia, así han sido todos los contratos que he firmado como docente provisional en la SED, allí no tienen en cuenta esta parte que debería ser más humana.

En septiembre nos dijeron que iban a tener en cuenta unas condiciones especiales con los docentes provisionales para este año 2024, le llamaron RETEN SOCIAL, pase los documentos requeridos, pero no salí en la lista, estoy sin empleo, sin resolución de pensión y con el ÁNIMO GRANDE DE EXPRESAR LO QUE SIEMPRE HE SENTIDO RESPECTO A UN GRAN GRUPO DE DOCENTES PROVISIONALES QUE COMO YO ESTAMOS PASANDO Y HEMOS PASADO POR LA MISMA SITUACIÓN:

La SED siempre ha necesitado los docentes provisionales, somos dedicados, responsables, cumplidos, entregados a nuestra labor, así que, nos tienen pagándonos un sueldo muy por debajo de nuestro escalafón, no nos pagan diciembre y enero, nos dan contratos de increíbles 15 días muchas veces, etc., etc.

Se de un gran número de compañeros que les ha pasado igual que a mí, nos necesitan con un sueldo muy inferior al que deberíamos devengar por nuestro real escalafón (YO TENGO RESOLUCIÓN DE ESCALAFÓN 14 DEL 2277, ANEXO EN LOS DOCUMENTOS DEL PODER QUE FIRME, EXPEDIDO POR LA SED), por lo tanto, deduzco que nos necesitan para hacer el trabajo duro, sobre todo en los colegios nuevos, y luego nos finalizan contrato sin ninguna consideración.

Por qué menciono los colegios nuevos, porque tengo la experiencia de varios, el primero en el Delia Zapata en Suba trabajamos varios horarios, en casetas prefabricadas, no había baños, los baños eran de los portátiles, estuvimos en un colegio en arriendo con horario de 2 P.M. a 7 P.M. etc., cuando entregaron el colegio nuevo 35 docentes provisionales fuimos despedidos, así ocurrió en el colegio Saludcoop Norte, a tratar con estudiantes echados de la zona de Codito, tratando con barras bravas, etc. Por último, el colegio Laura Herrera de Varela, donde nos tocó empezar de cero, trabajar duro porque todo debía quedar al día.

Sé, señor presidente que mi queja no se perderá en algún archivo olvidado, sé que al escribir estas líneas, no lo estoy haciendo solamente por mí, lo estoy haciendo por muchos compañeros que siempre le han creído a un sindicato que maneja muchos intereses, pero no los que requieren sus afiliados, sino los propios, hemos sido engañados muchas veces, pero nunca se han preocupado por nuestros derechos, al no darnos la SED nuestra resolución de pensión, NO PUDIMOS TENER EL DERECHO DE SEGUIR TRABAJANDO Y DEVENGAR UN POCO MÁS, derecho ganado por las luchas en las calles, donde los primeros que salimos somos los provisionales, ilusionados que en este paro o en este plantón SI NOS VAN A TENER EN CUENTA, SI VAMOS A SER VISIBLES PARA COLOMBIA, pero la desilusión es total.

Invito a todos los compañeros que lean mi CARTA ABIERTA dirigida al presidente de Colombia, que se unan a hacer su propia petición de lo que les está ocurriendo, que aprovechemos que tenemos como presidente una persona humana, que ha pasado por situaciones que vivimos cada día millones de colombianos y expresemos las injusticias a que somos sometidos como DOCENTES COLOMBIANOS, llamados provisionales.

Exijo, señor presidente, que el Consejo de Estado se pronuncie lo más pronto posible, sin vulnerar mis derechos que he adquirido con mucho esfuerzo durante toda mi vida y que la Secretaría de Educación del distrito me ubique de manera inmediata en una institución que me permita tener calidad de vida.

Con especial respeto y admiración hacia usted Señor Presidente, me despido, en espera y con completa certeza que mi petición será tenida en cuenta y con respuesta pronta y positiva a mi favor.