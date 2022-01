Djokovic: un insoportable antivacunas

Uno de los tenistas más grandes de la historia vive sus horas más bajas después de criticar a Simone Biles y ahora no presentar un certificado de vacunacion en el abierto de Australia. Desde su llegada de la medianoche a Melbourne, Novak Djokovic protagonizó uno de los escándalos que lo dejaría sin disputar el Grand Slam.

El aeropuerto local habría retrasado su salida tras varios interrogantes sobre su excepción médica y permiso especial relacionado a problemas con su visa solicitada. Hasta el momento, el serbio seguiría en interrogación con las autoridades legales y no habría podido cruzar fronteras migratorias aún.

Tennis Australia, entidad encargada de la organización deportiva, llegó a afirmar incluso que la excepción médica del tenista, al no estar vacunado, podría tratarse también de que haya sido positivo hace algunos meses. La situación, desde que Novak confirmó su visita al país, ha causado revuelo mundialmente que hasta el mismo Primer Ministro de Australia afirmó que no tendrían ningún trato especial con el serbio.

Happy New Year! Wishing you all health, love & joy in every moment & may you feel love & respect towards all beings on this wonderful planet.

I’ve spent fantastic quality time with loved ones over break & today I’m heading Down Under with an exemption permission. Let’s go 2022! pic.twitter.com/e688iSO2d4

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2022