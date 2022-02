¿Distanciados? El hijo de Camilo y Evaluna no llevará el apellido Montaner

.Publicidad.

Camilo y Evaluna son noticia por cada momento de su relación, así como compartieron con sus seguidores su compromiso, su boda y luna de miel; también decidieron anunciar el embarazo de la cantante por medio de lo que mejor saben hacer: cantar. Desde hace más de cuatro años el colombiano se unió al clan Montaner que nunca dudaron en cerrarle las puertas y lo aman como parte de la familia.

Lo curioso para muchos fue el saber que su hijo Índigo no llevara el apellido del famoso cantautor y que hace parte ya de una marca de varias generaciones de cantantes. La razón es más obvia de lo que se esperaba, sin tratarse de conflictos o razones personales, el verdadero motivo por el que el bebé no tendrá el apellido es porque no es el primero que tiene su madre Evaluna en el nombre de nacimiento.

-Publicidad.-

Aunque muchos lo conocen por Ricardo Montaner, el verdadero nombre del argentino es Héctor Eduardo Reglero Montaner, así mismo, su hija se llama Evaluna Mercedes Reglero Rodríguez. Por no llevar el segundo apellido de su progenitor, Índigo tampoco, por ahora solo tendrá al menos legalmente Echeverry y Reglero. Todo esto se cumplirá a menos que la familia entera tome otra decisión para continuar con la dinastía Montaner.

Vea también:

Publicidad.