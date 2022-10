Mientras el dólar sigue disparado y la inflación alta, los colombianos no desaprovechan oportunidad para invertir en Miami ya sea comprando o alquilando apartamentos que usualmente están ubicados cerca al centro de la ciudad o Disney en Orlando y que es un negocio redondo de bajo riesgo y alta rentabilidad. Así lo demostró el último ranking de Miami Realtors de septiembre donde los colombianos ocuparon el primer lugar a la hora de invertir en Miami superando inclusive a los argentinos que están en el segundo lugar mientras que los rusos en el tercer puesto y venezolanos en el cuarto.

No sería la primera vez que los colombianos se colan en el primer lugar de este ranking como líderes en la demanda de la compra de propiedades. Inclusive han invertidos en propiedades de lujo que cuestan más de 2oo mil dólares y en proyectos que estarán listos para el 2023 como los de Okan Tower, Magic Village By Pininfarina y Embassy Suites by Hilton.

Colombia once again posted the most global web searches for Miami homes in September 2022, according to a new report by the MIAMI Association of REALTORS® (MIAMI). pic.twitter.com/lJhgshtmjy

— MIAMI Realtors (@MiamiRealtors) October 11, 2022