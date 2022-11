.Publicidad.

El pasado 31 de octubre, muchos colombianos aprovecharon para salir a las calles y publicar en redes, enseñando sus únicos y vistosos disfraces. Sin duda alguna, quienes se robaron las miradas y atención de todos, han sido las hermosas famosas colombianas, quienes descrestaron a muchos con sus múltiples personificaciones. A continuación. le presentamos algunos de los disfraces que más encendieron las redes.

Karol G

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Ciertamente la paisa viene encantado desde hace un tiempo a sus seguidores en redes y ahora con su disfraz de gata, Karol G se roba la atención de muchos en Instagram. Sin duda alguna, esta famosa colombiana rompe siempre las redes con sus publicaciones.

Laura Tobón

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Tobón (@laura_tobon)

A la paisa se suma la presentadora bogotana, quien dejó a más de uno boquiabierto al posar como si fuera Marilyn Monroe, un disfraz que le quedó a la perfección.

Carolina Soto

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carolina Soto (@caritosotooficial)

La presentadora de Día a Día lució como toda una princesa de Disney y seguramente le alegró la mañana a más de uno que se conectó a ver el programa. Su disfraz de la princesa Jasmín descrestó a muchos y por ello se suma a la lista de famosas colombianas que lucieron los mejores disfraces.

Shakira

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shakira (@shakira)

La barranquillera fue sin duda una de las mujeres que más disfraces tuvo este Halloween, primero de animadora y luego de la mujer maravilla. Sin embargo, con su disfraz de ángel, Shakira dejó a muchos suspirando por ella.

Johanna Fadul

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de JOHA FADUL (@johannafadul)

En tributo al cantante de la banda Queen, la actriz decidió disfrazarse como Freddy Mercury en la canción 'I want to break free'. No es por nada pero a Johanna Fadul se le ve mucho mejor que al cantante.

Esto ha sido un pequeño conteo de todo lo que rondó ayer en redes, sin embargo, fueron muchas las famosas colombianas que posaron con geniales disfraces.

