Discapacidad, vejez y amor

No esperaba bajar a la playa. Menos, caminar por ella, y ni remotamente hablar con unos “extraños”. Pero seguí esa voz interior que me condujo a los diversos eventos que finalmente renuevan el alma y la fe en la humanidad. Me acerqué a una familia que disfrutaba sol y oleaje, naturaleza y soledad, silencio y trinos. La señora, mayor, claramente en discapacidad, con Alzheimer avanzado. A los hijos, hombre y mujer, les había observado el cariño y la ternura con que la cuidan, eso rompió la barrera para acercarme a ellos y solicitarles me contaran su historia. Así lo hicieron. La hija pronunció: ella es a luz de mis ojos, el aire de mis pulmones. Llevan un mes aquí y con el clima, el cuidado y el amor la señora ha vuelto a tener (los había perdido) contacto visual significativo, agarre de cubiertos y postura de pie. Así sea temporal, queda la dedicación incondicional a la madre y el retorno del cuidado que ella les prodigó toda una vida. Queda la satisfacción de no abandonar al ser querido, de acompañarlo hasta el último suspiro. Por tanto, queda el Amor impregnando familia y demás seres queridos.

La familia tiene el don innato de saber qué hacer y cómo cuidar. En este ejemplo nadie los había instruido y supieron manejar deglución, retracciones, movilidad, comunicación, entre otros, con el solo buen sentido común.

Reafirma este caso mi convicción de aquella época en que ejercía la fisiatría en el Instituto F. D. Roosevelt, en Bogotá y veía llegar a las familias de los pobres, entre los más pobres, campesinos, sabios como ellos solos en el manejo e integración de sus hijos con discapacidad

La familia de forma natural y espontánea sabe realizar el manejo de rehabilitación y la integración de su ser querido. Los profesionales de rehabilitación en salud, orientamos –más no somos el todo- proporcionando técnicas, modos, experiencias, que complementen ese saber natural que todo ser humano tiene para ayudar a la persona con discapacidad.

Cómo hacer bien las cosas ante la discapacidad en la vejez

y no solo alejar el “problema” hacia un albergue

Queda también, el ejemplo de cómo hacer bien las cosas ante la discapacidad en la vejez y no solo alejar el “problema” hacia un albergue, en que por más adecuado que sea, son personas ajenas al cariño de toda una vida quienes te cuidan. Ni siquiera permaneces con los amigos. Que sea este el último recurso, por favor.

Rehacer la familia es el llamado. Hijos y padres juntos hasta el final de la vida. Dejemos el egoísmo de aquellos hijos, que con solo pagar una institución, sienten que ya hacen bastante por sus padres. Y que muchas veces piensan que ojalá los padres hayan dejado el dinero para pagarla. Perder esta oportunidad, de los hijos cuidando a los padres o hermanos viejos y con discapacidad, es como dejar pasar el alimento día tras día hasta que nos desnutrimos, del amor.

Los lazos de unidad entre seres humanos, tejen la red de la bondad, del altruismo, de la empatía y la compasión. Ayudemos a construir red, no a acabarla.

