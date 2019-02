¡Dime cuánto dinero traes y te diré qué título profesional obtienes!

En un artículo anterior hablamos un poco sobre si realmente el problema de la educación en Colombia es la plata o si tal vez la educación tiene un problema más delicado que va más allá de la necesidad de inyectarle unos cuantos pesos. En mi opinión, el asunto no es como tal falta de dinero, sino de reestructuración, de permitir que todas las personas, independientemente del estrato, el lugar de residencia, la religión, etc., puedan tener derecho a estudiar en la institución educativa que deseen.

Sin embargo, en este país se ve de todo y esta afirmación parece aún más cierta cuando se habla de educación. Para la muestra, en los colegios no hay maestros sino profesores, y en las universidades públicas no hay personas de escasos recursos, sino de estratos 5 y 6 que vienen de muy buenos colegios privados y le están quitando el cupo a quienes realmente no tienen con qué pagar una educación particular y tampoco tienen cómo competir porque salen tan mal preparados que a duras penas pasan al Sena.

Aunque la educación no es tan buena como podría y debería ser, para los que aún no lo creen, en el país hay instituciones educativas tanto públicas como privadas que son de buen nivel educativo. No obstante, eso no es suficiente, por lo que se necesitaría una reestructuración educativa nacional para que todas mejoren, de eso no nos puede quedar ninguna duda. Además, está claro que si la educación nacional fuese buena en cualquier institución, sea rural o urbana, sea politécnico o universidad, sería estupendo estudiar.

La educación en Colombia está tan mal estructurada que algunos creen que con dinero el problema se va a solucionar. Por ejemplo, el gobierno nacional saca y saca carreras en las diferentes ciudades y regiones del país dizque con el objetivo de educar a las personas sin saber siquiera si realmente en esos lugares se necesitan más profesionales de esa área. En Medellín, para ilustrar, no caben los ingenieros de todas las clases, ni qué decir de los abogados, está repleta la ciudad… por eso el irrisorio dinero que le pagan a un profesional de esos. Ah, pero eso no solo pasa con esas profesiones, ocurre con todas, o es que acaso no hay médicos para tirar para el techo. Con eso en mente, la gran pregunta es: ¿por qué casi no hay especialistas en algunas profesiones? Pues porque esto sí que es una mafia (pero dejemos este temita más bien para otro artículo que podríamos titular “El cartel de las agremiaciones de profesionales”).

Bueno, el punto de este artículo es que la educación en Colombia es tan irregular que las universidades pública están repletas de estudiantes educados por profesores que no les importa un carajo la educación que imparten, estudiantes que no les importa si aprenden o no porque están pensando más en las redes sociales y en otros menesteres, y si sale un buen taller, ahí está el internet que todo lo soluciona. Pero el panorama no es mucho mejor en las universidades privadas, donde pasa algo muy particular: estudiante que pierde o se va es plática que se deja de ganar, por eso hay que ayudarle para que gane el semestre, ¿a quién le importa si aprendió o no aprendió? Por eso a los ingenieros civiles hoy en día se les cae hasta un andén…

Ojalá el problema fuera exclusivo de estos lares, pero no: ni pensemos en la Universidad de Harvard porque los que salen de allí sí que hacen ”barbaridades”, y si no, pregúntese, usted amigo lector, de dónde son egresadas las personalidades que dirigen este país.

Por todo eso es que yo digo que el problema de la educación no es la plata, hace falta una reestructuración donde el profesionalismo, la ética, el respeto y la dignidad sean los principales valores de un titulado colombiano. Al final, profesional no es el que tienen un título, es el que hace las cosas bien y con amor.

