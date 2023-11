Diez cosas que no debe hacer con su gato 

.Publicidad.

Los gatos son expertos en brindar amor y compañía a la par que disfrutan de su independencia. A diferencia de los perros, no requieren tanta atención constante, lo que los convierte en una excelente opción para personas con un estilo de vida ocupado. Sin embargo, esto no resta las responsabilidades que como dueño debe tener con su mascota.

Zazie Todd, Ph.D., es psicóloga, adiestradora certificada de perros y creadora del sitio web Companion Animal Psychology. En un artículo que escribió para la revista Psychology Today, reveló 10 cosas que las personas nunca deberían hacer con sus gatos

1. Servir la comida siempre en el mismo lugar

No pongas la comida de tu gato en un recipiente por la mañana y la dejes ahí todo el día. A los gatos les va mejor con varias comidas pequeñas al día, según la Asociación Estadounidense ‘Feline Practitioners’

Usar juguetes para administrar la comida y cambiar constantemente el lugar donde se deja el tazón, puede alentar al gato a adoptar un comportamiento normal de búsqueda de alimento y caza.

2. Dejar que el gato se aburra

Se debe motivar al gato a realizar diferentes actividades y más si permanece mucho tiempo solo y en espacios cerrados. Es por ello, que los juguetes son indispensables además de tener tiempos especificamente para jugar con ellos.

3. Tener plantas tóxicas

“No tenga plantas de interior ni flores que sean tóxicas para los gatos. Uno que mucha gente no conoce son los lirios. Se ven encantadores y huelen delicioso, pero desafortunadamente, los lirios son muy tóxicos para los gatos y pueden causar problemas renales graves”, expone la Todd en su artículo.

4. Maltratarlo

No se debe arrojar agua a un gato, ni hacer ruidos fuertes con el objetivo de que deje de hacer algo en el momento exacto. Si el animal deja de lado el comportamiento que estaba teniendo, dejará de hacerlo porque le resulta desagradable, aterrador o estresante lo que usted acaba de hacer.

Esto puede llegar a afectar su relación con el gato, porque asociaran “la corrección” con usted y no con el comportamiento que ellos estaban teniendo.

5. No estar al pendiente de sus necesidades

Los gatos tienen que rascarse; es un comportamiento natural que ayuda a mantener sus garras en buen estado. Por lo tanto, los gatos necesitan rascadores altos y resistentes, pero desafortunadamente, muchas personas les proporcionan unos que son demasiado cortos y endebles.

6. Culparlo por no utilizar el arenero

A veces la gente piensa que si su gato orina en el lugar equivocado es porque está siendo rencoroso o porque te odia. Pero es posible que tengan un problema médico, así que en lugar de difamarlos, llévalos al veterinario.

7. No llevarlo al veterinario

Los gatos son llevados al veterinario solo la mitad de veces que los perros y, según la AAHA, es porque la gente piensa que su gato no necesita cuidados, pero los gatos son buenos ocultando signos de dolor y enfermedad.

Esto es esencial para garantizar el bienestar y la salud del felino a largo plazo.

8. Molestarlo y no respetar sus límites

Aprenda a reconocer el lenguaje corporal que significa que no quiere que lo acaricien. Si su gato está durmiendo o escondido, déjelo disfrutar de su siesta, siempre es mejor darle a su gato una opción para no molestar su espacio personal y no lo obligue a hacer cosas que no quiere y no le gustan.

9. Humanizarlo

Hoy en día es tendencia tratar a las mascotas como si fueran bebés, sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de que usted considera que su gato hace parte de su familia no deja de ser un animal.

10. Quitarles las uñas

El procedimiento implica amputar los dedos de los pies del gato, una cirugía dolorosa que también puede causar problemas de salud. Muchas personas recurren a esto para que sus animales dejen de rasguñar y causar daño o estropee sus muebles, sin embargo, debe tener en cuenta que es muchos lugares esta práctica está prohibida y es ilegal.