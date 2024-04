¿Quién es el exfutbolista de Millonarios y Santa Fe que fue golpeado y robado en Bogotá?

.Publicidad.

En los últimos días, el nombre de Diego Luis Córdoba, exfutbolista profesional, volvió a sonar en los medios de comunicación y no precisamente por una noticia alentadora. Quien fue mediocampista en algunos de los mejores clubes del fútbol colombiano, como Millonarios, Santa Fe o Junior, fue víctima de un robo en la ciudad de Bogotá, mientras departía en una cafetería del barrio Ciudad Montes. El exjugador fue abordado por un hombre que lo amenazó con un arma, los golpeó en repetidas ocasiones con la misma, y después lo esculcó quitándole sus pertenencias.

El robo del que fue víctima Diego Luis Córdoba, exjugador colombiano

Fue el mismo Diego Luis Córdoba quien contó detalles del robo a través de Caracol, en donde contó paso a paso cómo fue amedrentado y sometido por el delincuente. "Yo estaba ahí, conversando con dos conocidos, y de un momento a otro apareció un hombre que sacó un arma de fuego. En mi reacción me fui al suelo y ahí el atracador me pone la rodilla en el pecho, me apunta y me quita mis pertenencias."

El exjugador también afirmó que el sujeto, no contento con robarlo, lo golpeó en dos ocasiones con el arma, ocasionándole heridas. "El ladrón iba por unas joyas que llevaba puestas, una cadena, unos anillos. Eso le oí que me gritaba y lo peor del caso es que como no me salía uno de los anillos, me pegó dos 'cachazos' en la cabeza."

En las últimas horas salieron videos reveladores de los ocurrido, en donde se ve como claramente el ladrón, después de someterlo en el suelo, lo golpea y los esculca para dejarlo sin sus pertenencias. Diego Luis Córdoba aseguró que la inseguridad en la capital del país es un tema al que las autoridades deben prestar suma atención, porque incluso en el ámbito turístico, los robos y la extorsiones ya están haciendo mella.

Diego Luis Córdoba, de paso por Santa Fe, Junior, Real Cartagena y Millonarios, fue víctima de robo a mano armada en el sur de Bogotá. Le hurtaron joyas, dinero sus teléfonos. Dos cachazos en la cabeza, la agresión física pic.twitter.com/YRR2Wy7D5Z — Oscar Ostos (@oscarostos) April 9, 2024

Su carrera y a lo que se dedica después del retiro

Diego Luis Córdoba nació en 1979 y se caracterizó por ser un aguerrido mediocampista en algunos clubes del fútbol colombiano. Militó en Santa Fe, Quindío, Huila, Millonarios, Real Cartagena, y Junior, y su única experiencia internacional la hizo en el club Olmedo de Ecuador. En 2008, firmó su retiro de las canchas profesionales y se dedicó a convertirse en el rey de la salsa en la ciudad de Bogotá. Con un concepto llamado 'Salsa Vips', ha adquirido reconocimiento en la capital, al tener negocios de rumba en el sector de las Américas, al sur de la capital.

"La carrera de futbolista es corta y uno tiene que ver a qué se dedica. Entonces, en mi caso, desde hace ya varios años he estado en los negocios de diversión, con la música que nos gusta, atendiendo a la gente, a los amigos y pues por fortuna ahora estamos pegados y con la aceptación del público en nuestra sede de los outlets." comentó el exjugador para Caracol.