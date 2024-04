Luis Díaz ya tiene precio para salir de Liverpool y tres grandes de Europa se pelean por él

El inicio de 2024 ha servido para que Luis Díaz se consolide como uno de los mejores jugadores del mundo. Inamovible del equipo titular de Liverpool y más afianzado que nunca en la selección Colombia, el extremo izquierdo espera poder seguir por esa senda de calidad y traducirla en títulos. Aún así, la salida de Jurgen Klopp al final de la temporada podría ser una razón para querer cambiar de aires, pues el técnico le ha dado toda la confianza, y es por esa razón que, según los medios ingleses, la directivas del equipo ya le pusieron precio y estarían estudiando ofertas de tres gigantes del fútbol europeo.

Según lo confirmó el diario Telegraph, el vínculo de Lucho con el Liverpool estaría en la cuerda floja, aun cuando le falta 3 años para acabar su contrato. Las razones de la ruptura no fueron expuestas por el medio; pero sí aseguraron que en ese orden de ideas, el recibimiento de ofertas por Luis Díaz está activo, iniciando rumores de que Paris Saint-Germain, Barcelona y Bayern Múnich son los interesados en hacerse con los servicios del delantero colombiano.

"Díaz aún no ha acordado una extensión de contrato para reemplazar el original que firmó a su llegada. Seguirá teniendo contrato por tres años al final de la temporada, aunque es probable que en ese momento sea necesario que ambas partes decidan si se queda a largo plazo o sigue adelante." afirmó Telegraph.

