Diana, el arroz que creció con los colombianos, ahora es la marca más recordada del país

Por primera vez una marca colombiana lidera el Top of Mind nacional. Y no fue una de tecnología, ni de celulares: fue arroz. Fue Diana.

En una época donde la atención se disputa segundo a segundo entre pantallas y algoritmos, que una marca de arroz sea la más recordada por los colombianos puede parecer un milagro. Pero en realidad no lo es. Es consecuencia de años de trabajo, de consistencia y de una conexión silenciosa, pero profunda, con las mesas del país. Diana, el nombre que acompaña desde hace décadas los almuerzos, las sopas y las empanadas de muchos hogares, acaba de lograr lo que ninguna otra marca local había conseguido antes: liderar el Top of Mind 2025 con un 21% de recordación espontánea, el registro más alto de la última década.

En un estudio realizado por Revista Dinero y Yanhaas, que evaluó a más de 80 marcas, Diana no solo se ubicó en la primera posición general, sino que consolidó su dominio en la categoría de arroz con un impresionante 53% de recordación, creciendo cuatro puntos frente al año anterior. Este logro no es casualidad, sino reflejo de lo que pasa cuando una marca logra trascender el producto y convertirse en un símbolo cotidiano, en una certeza silenciosa en la despensa de millones de familias.

Más que un empaque, Diana es una historia familiar

Diana no solo es arroz. También son aceites, harinas, granos… pero sobre todo, es confianza. Es ese paquete que uno elige casi sin pensarlo en la tienda del barrio o en el supermercado, porque sabe que no falla. Detrás de esa confianza están más de 2.000 colaboradores, personas que no salen en comerciales pero que hacen posible que el producto llegue con la calidad que ha hecho escuela. La marca ha sabido combinar tradición con estrategia, y ha crecido no solo en ventas, sino en el lugar más difícil de conquistar: la mente y el corazón del consumidor.

La fórmula ha sido clara: calidad constante, cercanía con las familias y una apuesta firme por la innovación y la sostenibilidad. Grupo Diana no se duerme en el reconocimiento: su mirada está puesta en seguir diferenciándose, en explorar nuevos canales y productos, en evolucionar con los hábitos del consumidor colombiano sin perder lo que los hizo fuertes: la familiaridad.

Este 2025, en un país lleno de contrastes, de marcas extranjeras y de publicidad saturada, una empresa local volvió a demostrar que la lealtad no se compra: se construye con años de presencia genuina. Diana no es solo una marca líder, es parte de la memoria emocional del país. Y como bien dicen ellos, “darte lo mejor, les viene de familia”.

