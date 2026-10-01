- Después del petróleo, Trump pone en la mira el oro de Venezuela y respalda acuerdo con una firma gringa

En la reunión de los poderosos de energía del G20 en Houston Trump coló a Venezuela y se suscribieron dos contratos de oro y petróleo con personajes muy conocidos

Después del "mayor acuerdo petrolero de la historia" del presidente Donald Trump entre Estados Unidos y Venezuela, Delcy Rodríguez la presidenta encargada, le dio un vuelco a la ley de minas en abril de este año para atraer inversión extranjera privada a los recursos mineros que en gran cantidad posee Venezuela. El oro uno de los más preciados. La firma estadounidense Heeney Capital obtuvo este mes los derechos para operar y exportar oro durante 30 años de la mina Chocó, en El Callao, estado Bolívar.

El acuerdo se suscribió en Houston, Texas, al margen de la reunión ministerial de Energía del G20, a la que Trump invitó a Venezuela, que no es miembro del G20.. El acuerdo prevé una inversión inicial de hasta 1.000 millones de dólares. Fue suscrito con el gobierno interino de Rodríguez y la Corporación Venezolana de Minería (CVM), y desarrollará el proyecto con la comercializadora de materias primas suiza Mercuria Energy Group.

Henney Capital y Mercuria firmaron acuerdo por el oro de una mina en el Callao en el G20En la reunión de los países poderosos de energía del G20 en Houston Trump coló a Venezuela y allí se suscribieron dos grandes contratos de oro y petróleo con personajes muy conocidosEn la reunión de los países poderosos de energía del G20 en Houston Trump coló a Venezuela y allí se suscribieron dos grandes contratos de oro y petróleo con personajes muy conocidos

Heeney Capital está radicado en Nueva York, fue fundado por Sean Pi y Henry Heeney, canadiense especializado en minería y exploración de metales. Fundó Mayfair Gold Corp. en 2019 y Calisto Cobre Resources Corp. en 2021. Desde 2020 es director no ejecutivo en Siguiri Gold Corp., enfocada en proyectos auríferos en África. Graduado de la University of British Columbia, posee activos valorados en unos 20 millones de dólares.

Su cercanía con Alejandro Betancourt , líder de la petrolera NABEP, y pieza central del acuerdo petrolero de Donald Trump con 17 yacimientos y 65.000 millones de barrile, se ha vinculado con él por al viaje que hicieron el 30 de julio en el avión privado que salió desde Venezuela hacia un aeropuerto también privado de Miami.

La compañía firmó en mayo de 2026 acuerdos de compra anticipada de producción vinculados con proyectos de oro y minería, como parte de una iniciativa respaldada por la Casa Blanca para reactivar esa actividad. La mina Chocó es considerada uno de los depósitos de oro más importantes del país; estudios geológicos la sitúan dentro del cinturón de rocas verdes de Guayana, una formación con mineralización de oro de unos 2.100 millones de año.

La actividad minera en Venezuela se concentra sobre todo en un territorio de 112.000 km² bautizado como el Arco Minero, considerada una zona peligrosa donde opera el crimen organizado. Grupos armados manejan zonas mineras con la supuesta complicidad de autoridades, de acuerdo con varias investigaciones. Una ide The New York Times develó que las refinerías de Estados Unidos no están procesando oro venezolano por normas internacionales que lo prohíben, dado sus "vínculos" con el crimen organizado.

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El petróleo del pionero del fracking

El acuerdo se suma a otros movimientos recientes para atraer capital estadounidense hacia los sectores energético y minero de Venezuela. Durante la misma reunión del G20, la petrolera estadounidense Continental Resources firmó un memorando de entendimiento con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para desarrollar el bloque Ayacucho 2, en la Faja del Orinoco.

Situado en el estado de Anzoátegui, este bloque contiene unas reservas estimadas de 30.000 millones de barriles, lo que equivale al 10 % de las reservas del país, donde la compañía planea tener una participación del 100 %.

Continental Resources es propiedad del magnate petrolero estadounidense Harold Hamm quien la fundó en 1967. La compañía es famosa por liderar la extracción de petróleo mediante fracking en la región de Bakken, al norte de Estados Unidos en Dakota y Montna. Acaba de entrar con fuerza en Vaca Muerta donfe adquirió el 50 % de Phoenix Global Resources y planea invertir más de USD 4.000 millones en cinco años. Estuvo licitando este mes el bloque Corralera Noreste con Geopark, que tiene contemplada una inversión exploratoria de USD 34 millones donde Gilinsk lleva la delantera.

Los dos acuerdos hacen parte de varios que han llegado tras anuncio de Trump del famoso “acuerdo de la historia” , dispuesto a enmarcarse en el centro energético del mundo.

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